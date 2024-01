Stolze 100 Jahre wird die Narrenzunft Wellendingen in diesen Tagen alt. Und ist damit der gleiche Jahrgang wie die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte VSAN, in die sie 1952 aufgenommen wurde. Würdiger Anlass für ein zünftiges Narrentreffen, das am 26. Januar beginnt