Ehrensache für den Ministerpräsidenten: Winfried Kretschmann wird am 5. Mai die Balinger Gartenschau eröffnen. Das erfuhr unsere Redaktion vom bald scheidenden Oberbürgermeister Helmut Reitemann.









Wenn in rund fünf Wochen, am Freitag, 5. Mai, die Gartenschau Balingen ihre acht Pforten öffnet, ist der ranghöchste Repräsentant Baden-Württembergs dabei: Winfried Kretschmann hat sein Kommen zugesagt, bestätigte OB Reitemann im Gespräch mit unserer Redaktion.

Dass der Ministerpräsident beim Start zugegen ist, der natürlich landesweit medienwirksam in Szene gesetzt wird, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ist es aber nicht, wie ein Blick zurück in die Reihe der Landes- und Gartenschauen im Land zeigt. In Lahr 2018 etwa mussten sich die Lahrer bei ihrer Landesgartenschau mit Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) als Stuttgarter Gast zufrieden geben. Ebenso die Landesgartenschau in Überlingen 2021, die wegen Corona verschoben worden war. Auch in Neuenburg am Rhein 2022 hielt der Minister als Kretschmann-Vertreter die Eröffnungsrede zur Gartenschau.

Wertschätzung für die Stadt

In Balingen, bei der kleineren Ausgabe dieser Landesveranstaltung, kommt nun der Chef selbst. Das freut die Balinger Stadtspitze, zeige es doch die Wertschätzung für die Stadt. Wie genau die Eröffnungsfeierlichkeiten aussehen werden, ist noch nicht bekannt. Es dürfte aber einen Rundgang durchs Gelände geben, der ist wohl gesetzt. Und natürlich eine Ansprache des Ministerpräsidenten, der voraussichtlich mit seiner Frau Gerlinde nach Balingen kommen dürfte. Sie war jüngst schon in der Stadt aktiv, bei der Balinger Vesperkirche.

Winfried Kretschmann findet es gut, dass bei den Planungen für die Balinger Schau auch die Ergebnisse von Bürger-Workshops mit einflossen, war vorab zu erfahren. Wie das Ganze jetzt umgesetzt wurde, wird er am 5. Mai bestaunen.