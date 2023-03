So viele Dauerkarten sind schon weg

Der „Plage Royan" direkt an der Eyach wird im Sommer zum Balinger Strand mit original Atlantik-Sand aus Frankreich. Die großen Buchstaben stehen schon.

Die Gartenschau nimmt Formen an. Entlang der ganzen Eyach im Balinger Stadtkern wird gebuddelt, gebaggert und bald auch gepflanzt. Die Organisatoren sind zufrieden, alle Arbeiten liegen im Zeitplan. Und schon viele Dauerkarten sind verkauft worden.









Noch 50 Tage, dann startet am 5. Mai die Balinger Gartenschau. Das ist kaum zu übersehen, denn gefühlt an allen Ecken und Enden der Stadt gibt es Baustellen. Die Macher haben kaum Zeit zum Schnaufen, denn jetzt geht es in die heiße Phase der Vorbereitung. Doch mit dem Stand der Arbeiten sind sie zufrieden. „Wir liegen mit den Bauarbeiten und Vorbereitungen gut im Zeitplan“, sagt die Technische Geschäftsführerin der Schau, Annette Stiehle, im Gespräch mit unserer Redaktion. Seit dem letzten Rundgang der Redaktion ist viel passiert. Ein Überblick über den aktuellen Stand: