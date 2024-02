Neue Bach-na-Fahrer in Schramberg getauft

1 Die Täuflinge, die die Prüfungen bestanden haben, erhalten die begehrte Urkunde. Foto: Fritsche

Wer an der legendären Da-Bach-na-Fahrt im Zuber den Kirchenbach hinunter fahren will, muss eine anspruchsvolle Prüfung ablegen.









An dieser Fasnet wollen 16 Erstfahrer das Abenteuer wagen, fünf von ihnen standen ausgelost am Vorabend der Fahrt weiß gewandet am Ufer des Kirchenbachs bei St. Maria, um die von Neptun (Bach-na-Fahrer-Vorstandssprecher Tobias Wernz) auferlegte Prüfung zu absolvieren.