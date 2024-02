Fasnet in Schramberg: Das sind die Ehrengäste der Bach-na-Fahrt

1 Auch in diesem Jahr werden neben tausenden Zuschauern wieder einige Ehrengäste, darunter aus den Partnerstädten Hirson und Lachen die Da-Bach-na-Fahrt an den Gestaden der Schiltach erleben. Foto: Benedikt Wegner

Erstmals wieder wird in diesem Jahr eine größere Delegation aus Schrambergs französischer Partnerstadt Hirson mit Bürgermeister Jean-Jacques Thomas an der Spitze am Kirchenbach erwartet. Aus Lachen in der Schweiz werden ebenfalls Gäste zusammen mit Gemeindepräsident Emil Woodtli das Spektakel miterleben – sie waren auch schon beim Ball der Schnoogedatscher begrüßt worden.