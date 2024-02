Fasnet in Schramberg

1 Auch die Da-Bach-na-Fahrt 2024 verspricht wieder viel Action am Gewässer. Foto: Wegner

Die Starterliste der Da-Bach-na-Fahrt 2024 und die entsprechenden Mottos für das Spektakel am Montag, 12. Februar, ab 13 Uhr stehen fest.









Seit drei Wochen wird rund um die Schramberger Talstadt für die Da-Bach-na-Fahrt gehämmert, gesägt und geklebt was das Zeug hält. Am Fasnetsmontag, 12. Februar, geht es dann ab 13 Uhr in die Fluten. Bereits um 11 Uhr können sich die Besucher beim Zuberumzug durch die Fußgängerzone die Gefährte im trockenen Zustand und ihrer ganzen Pracht aus der Nähe ansehen.