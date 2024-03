Für Bürger aus Hechingen, Rangendingen, Haigerloch: Fragen zur Reaktivierung der Eyachtalbahn

1 Nur an Sommertagen, wenn der „Eyachtäler“ fährt, wird der Landesbahnhof Hechingen von Fahrgästen frequentiert. Foto: Kauffmann

Bei einem Info-Abend in der Festhalle Rangendingen hat der Regionalverband Neckar-Alb über die Reaktivierung der Eyachtalbahn informiert. Welche Fragen die Bürger dabei gestellt – und welche Antworten sie darauf erhalten haben.









Die Eyachtalbahn soll reaktiviert werden. Das zumindest ist die Absicht, die eine Machbarkeitsstudie weckt. Diese hat Matthias Körner, Verkehrsingenieur beim Verkehrswissenschaftlichen Institut in der Rangendinger Festhalle bei einem Info-Abend vorgestellt. An diesem Abend sollten es die Bürger sein, die ihre Fragen zu diesem Großprojekt stellen können. Was sie gefragt haben und was die Antworten sind: