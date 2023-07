Justizministerin will mehr „Ruckzuck-Urteile“

1 Will Klima-Kleber und Freibad-Randalierer schneller vor dem Kadi sehen: Justizministerin Marion Gentges. Foto: Jörg Braun

Freibad-Randalierer und Klima-Kleber sollen auch in Baden-Württemberg deutlich öfter sehr schnell vor den Richter gebracht werden, fordert Landes-Justizministerin Marion Gentges (CDU). „Ruckzuck-Urteile“ möglichst noch am Tag der Tat seien „in vielen Fällen eine gute Option“, sagte die Ministerin gegenüber unserer Redaktion.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach vermehrten Übergriffe in deutschen Freibädern, unter anderem auch in kleinen Orten wie beispielsweise Königsfeld im Schwarzwald-Baar-Kreis, forderte der neue CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann eine schnellere Arbeit der Justiz: „Morgens Radau, abends Bau“. Die Täter sollten möglichst noch am gleichen Tag abgeurteilt werden.