Die Unterbringung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ist ein dynamischer Prozess. Neben der Lösung der Wohnfrage ist es für Kinder und Jugendlichen die Frage nach dem Schulbesuch, der momentan drängt. Nach den Osterferien soll es für rund 40 Schüler losgehen.















Bad Dürrheim - Eine der Hauptunterkunft – neben privaten Initiativen – in Bad Dürrheim ist das Hotel Solegarten. Es war eine unkomplizierte Hilfe, welche die Eigentümer Joachim und Alexandra Limberger zu Beginn des Ukraine-Kriegs boten, als die ersten Flüchtlinge in der Region ankamen. Touristisch war noch nicht allzu viel los in Sachen Übernachtungen, sie stellten den hinteren Bettentrakt zur Verfügung. Mittlerweile gibt es einen ordentlichen Mietvertrag zwischen dem Ehepaar Limberger und der Stadt. Das vordere Haus und der Verbindungsgang sind im Mietvertrag nicht eingeschlossen.

Abrissantrag für vorderes Haus liegt vor

Bekanntlich will die Best-Immobiliengruppe, an welcher das Ehepaar beteiligt ist, dort einen Teil des Hotels neu bauen und mit einem Wellness-Trackt auf dem Gewächshaus- und Parkplatz mit dem Soleo Best Western verbinden. Während der Bauarbeiten dürfte es wohl auch eher schwierig sein, die Unterkunft als Hotelzimmer am Markt zu vermieten. Der Abrissantrag liegt laut Alexander Stengelin, Pressesprecher der Stadt, vor. Der Vertrag laufe ein halbes Jahr, mit der Option zwei mal um drei Monate zu verlängern, insgesamt somit ein Jahr.

Neu geregelt werden soll auch die Verpflegung, bis jetzt wurden sie über die Hotelküche des Soleos versorgt, vorgesehen ist künftig ein Essensbezug aus dem Kurhaus. Die Küche sei im Solegarten zwar auch angemietet, aber nicht für die Benutzung von über 70 Personen ausgelegt, auch hier suche man nach einer Lösung, damit die Familien auch mal selbst kochen könnten.

Da die Flüchtlinge nun auch ordnungsgemäß beim Schwarzwald-Baar-Kreis registriert seien, gebe es auch Geld vom Landratsamt für die Unterbringen, da wäre auf der einen Seite die Mietkosten und deren Nebenkosten, auf der anderen Seite die Verpflegungskosten, die ähnlich wie bei Hartz IV mit einem Tagessatz angesetzt sind. Es ist ein festes Budget pro Person, das hier vom Landratsamt bezahlt werde, das Fixum sei somit klar, vage drückte sich Stengelin bei variablen Nebenkosten aus, die man bei einer Sammelunterkunft nicht so wie bei einer Wohnung berechnen kann.

Begleiter für erste Schultage gesucht

Ein anderer Bereich, den es zu organisieren gilt, ist der Schulbesuch. Integrationsbeauftragter Uwe Hüls sucht hier noch Begleitpersonen für die ersten Schultage vom 25. April an und möglichst auch Übersetzer. Mit dieser Hilfe sollen Schwellenängste überwunden werden, erklärte er. An der Grund- und Werkrealschule wird eine Vorbereitungsklasse eingeführt. Doch weiß er um die Schwierigkeiten an den Schulen. Aktuell sind seinen Angaben zufolge noch nicht mal genügend Lehrer für das Projekt Rückenwind vorhanden – mit diesem sollen Wissensrückstände aufgeholt werden, die durch das Corona-Homeschooling entstanden seien. "Es muss improvisiert werden." Und er zeigt sich sehr froh, dass sich die Schulen dieser Aufgabe stellen. Das Gros der Schüler, rund 20, wird in die Grund- und Werkrealschule gehen (Vorbereitungsklasse), fünf bis zehn in die Realschule und rund zehn an die Grundschule in Oberbaldingen. Durch die dynamische Entwicklung schwanken die Zahlen der Schüler. Für den Unterricht gibt es verschiedene Schwierigkeiten. Während in Mathe zwei und zwei vier ergeben würden, egal ob in Deutschland oder der Ukraine, ist die Sprache eine größere Hürde. "Deutsch ist der Schlüssel", erklärt Uwe Hüls.

Deutschunterricht für Erwachsene

Die letztgenannte Aussage trifft sowohl auf die Kinder, als auch auf die Erwachsenen zu. Die Kommune plant eine zusätzliche Unterstützung. Es sei keine Pflichtaufgabe der Stadt in diesem Bereich, beschreibt Alexander Stengelin die Sachlage. Aber man will einen Deutschkurs für die Erwachsenen anbieten, den man gerade in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Grund- und Werkrealschulrektor und VHS-Außenstellenleiter Heinz Kriebel versucht zu organisieren.

Mit der Option auf Verlängerung des Mietvertrags des Hotels Solegarten zeigt die Stadt, dass sie von einem längeren Aufenthalt der ukrainischen Kriegsflüchtlinge ausgeht. Aus diesem Grund versucht man auch, die Menschen in Wohnungen unterzubringen, dass sie ihr Leben selbstständig organisieren. Dazu gehört auch der Kindergartenbesuch der noch nicht schulpflichtigen Kinder. Auch dieser soll organisiert werden.