Die ersten Flüchtlinge bezogen am Freitagmorgen die Unterkunft im Bad Dürrheimer Hotel Solegarten. Es ist eine Mutter mit drei Kindern und ein Paar mit Kindern, darunter ein vier Monate altes Baby. Über das Wochenende werden weitere Flüchtlinge erwartet, das Haus wird dann wohl schon ziemlich belegt sein.















Bad Dürrheim - Die Dynamik ist unübersehbar. Der städtische Integrationsbeauftragte Uwe Hüls war vor und nach der Begrüßung der ersten Flüchtlinge am Telefonieren. Es ging um Transporte nach Bad Dürrheim in die Unterkunft, und es wurde schnell klar, das Solegarten reicht nicht aus.

Für die Ukrainer sind über Nacht Welten zerbrochen. Im gesellschaftlichen Gefüge gibt es dort wie auch hier Arm und Reich, das Land hat eine westliche Struktur, sie kennen genauso Facebook, die Jugendlichen sind auf Tic-Toc aktiv wie die in Deutschland und sie haben die gleichen Interessen an Mode, die Mädchen am Schminken und vieles mehr. Man wünscht sich eine Zukunft in Frieden und Wohlstand, hat berufliche wie auch familiäre Ambitionen.

Teilweise nach Odysseen kamen nun die zwei Familien am Freitagmorgen an und fanden eine Bleibe im Hotel Solegarten, das Alexandra und Joachim Limberger zur Verfügung stellten. Weitere etwa 14 Personen einer Familie wohnen in einer kleinen Wohnung im Wasserstein, und auch diese werden ins Solegarten kommen, wobei diese Unterkunft nur als Übergang gedacht ist.

Dolmetscherin stammt selbst aus der Ukraine

Joachim Limberger und Uwe Hüls waren bei der Ankunft anwesend, wie auch eine Dolmetscherin. Dies ist Julia Bangerd. Sie stammt aus der Westukraine und hat seit 15 Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit, geboren wurde sie rund zehn Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Ihr 59-jähriger Vater und ihr Bruder leben noch in der Ukraine. Ihr Vater wird nächste Woche 60, und dann hofft sie, dass er ausreisen darf, im Moment dürfte er dies nicht. Ihr Bruder arbeitet als IT-Administrator in einem internationalen Unternehmen. Er sei im Moment noch sicher, erzählt sie. Um sich zu engagieren, hat sie Urlaub genommen, sie arbeitet halbtags in einem Lebensmitteldiscounter, da sie sich noch um ihre Kinder kümmern muss.

Geordnete Aufnahme in Deutschland

Bei der Begrüßung wurde ihnen Joachim Limberger vorgestellt, und Uwe Hüls erklärte auch seine Aufgaben, alles wurde übersetzt von Julia Bangerd. Es ging um Dinge wie, ob sie schon registriert oder ob deutsche Papiere vorhanden seien und ähnliches. Hüls erklärte das Procedere. Die Flüchtlinge werden mit ihren Reisepässen registriert und gleichzeitig werden Fingerabdrücke genommen, anschließend werde eine einjährige Aufenthaltserlaubnis ausgestellt. Er betonte, dass sie keine Angst haben müssten wegen der Fingerabdrücke, dass sei ein normales Vorgehen. Auch die weitere Entwicklung wurde den Ankömmlingen erklärt: Es würden noch weitere Flüchtlinge kommen. Es werde eine große ukrainische Community. Er selbst wird täglich in das Quartier kommen und steht als Ansprechpartner für alle Belange zur Verfügung. "Ihr brauch keine Angst haben, wir helfen euch", war seine zentrale Botschaft und vor allem: Wenn man schreckliche Nachrichten von zu Hause erhalte, dann bat er die Personen für ein Gespräch zu ihm zu kommen.

Die beiden angekommenen Familien stammen aus Lviv und aus Kamenskoje, dies liegt im Osten der Ukraine. Die Mutter der drei Kinder aus Lviv musste ihren Mann zu Hause zurücklassen. Sie hat Angst um ihn, sie ließ auch die Großmutter zurück. Die Alten und die Männer würden zu Hause bleiben, war zu hören.

Krisenstab bei der Stadtverwaltung

Hüls nannte für den ersten Tag, dass sie nun erst zur Ruhe kommen sollen und später gebe es dann etwas zu essen – gekocht wird in der Klinik, das Essen wird gebracht. Auch Bürgermeister Jonathan Berggötz kam im Laufe des Morgens in das Solegarten. Man habe jetzt zwar eine gewisse Erfahrung mit Krisen und sei auch gut aufgestellt, doch die Entwicklung sei dynamisch und es heiße wieder "auf Sicht fahren". Bei der Stadt gibt es einen Krisenstab, der aus Jonathan Berggötz, Uwe Hüls, Hauptamtsleiter Markus Stein, Ehrenamtskoordinatorin Maria Bucher, Daniela Frei aus dem Sachgebiet Sicherheit und Ordnung sowie Alexander Stengelin in seiner Funktion als Zuständiger für die Liegenschaften besteht. Außerdem nannte er hier noch Melanie Wildgruber von der Seelsorgeeinheit St. Johann, die diese Woche mit ihrem Team die Koordination für die Hilfsgüter übernahm, und sie ist die Ansprechpartnerin in diesem Bereich. Auch für andere Dinge hat Uwe Hüls einen Ansprechpartner, hinter dem ein Team steht. Er nannte hier die Dolmetscher. Er gibt die Notwendigkeit weiter und in dem Team werde dann gesucht.

Berggötz zeigt sich Beeindruckt

"Ich bin beeindruckt über die enorme Hilfsbereitschaft", erklärte Berggötz, und damit meinte er nicht nur das zur Verfügung stellen des Solegartens, sondern alle, die in irgendeiner Weise spenden, von Hilfsmittel und Kleidern bis hin zu Geldspenden. "Wir wissen nicht, wo es hingeht", führte er weiter aus und beschreibt das Zusammenspiel der Stellen. In der Stadt sei man gut aufgestellt, da habe man mit Krisenstäben in den vergangenen Jahren seine Erfahrung gemacht. Mit anderen Kommunen im Kreis funktionieren die Absprachen und der Austausch auch gut. Und von seiner Warte aus gesehen ist auch der Kontakt zum Landratsamt bestens. In der Praxis heißt es für Uwe Hüls dennoch, viele Absprachen treffen zu müssen und viel zu organisieren.

Rotarier helfen

Einer der zahlreichen Helfer werden die Rotarier sein. Der Serviceclub, bekannt für seine Hilfsaktionen, hat sein Konto zur Verfügung gestellt um Geldspenden zu kanalisieren, und so kann jeder, der spendet, auch eine Bescheinigung bekommen. Denn: Was die Hilfsgüter angeht, ist laut Kirchengemeinde beispielsweise genügend Bekleidung vorhanden. Irgendwann müsse man Medikamente und ähnliches kaufen, erklärt Uwe Hüls, und dafür ist dann dieses Geld gedacht.

Info: So kommt die Hilfe an

Die Spendenkontonummer ist ab Samstag über die Home https://villingen-schwenningen.rotary.de zu erfahren. Es werden auch weitere Alltagshelfer gesucht, welche die Flüchtlinge begleiten und ihnen zeigen, wie in Deutschland was funktioniert und wo sie beispielsweise einkaufen können und ähnliches. Wer hier Interesse hat, kann sich melden unter ukraine-hilfe@bad-duerrheim.de