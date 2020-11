Flözlinger Skandal-Bauernhof Weitere Anzeigen richten sich gegen generelle Praxis

Während derzeit die Schweinehaltung sukzessive und in enger Begleitung durch das Veterinäramt abgebaut und letztlich eingestellt wird, ist der Landwirt offenbar erneut in die Kritik geraten. Die Tierrechtsorganisation Peta hat bei der Rottweiler Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet, weil der Landwirt seine Rinder in der so genannten Anbindehaltung hält. Bereits in den ersten Artikeln um die Landwirtschaft ist zu lesen, dass das Veterinäramt sowohl bei den Legehennen als auch bei den Rindern keine Beanstandungen hatte. Und nun doch?!