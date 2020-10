Rottweil Schweinezucht stillgelegt: Landwirt nimmt Stellung

Das Veterinäramt des Landkreises Rottweil ermittelt noch, wie es zu diesen Umständen kommen konnte. "Der Schweinehalter hat unverantwortlich gehandelt", kritisiert Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) in einer Pressemitteilung. Doch warum schaltet sich sogar das Ministerium ein?

Vor Wochen sind dem ARD-Politikmagazin "Report Mainz" offenbar Filmaufnahmen aus dem Stall zugespielt worden. Die Sendung wurde am Dienstagabend ausgestrahlt. Das Landratsamt Rottweil habe das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz dann vergangene Woche über den Fall informiert. Die Familie Haas ist entsetzt, dass offenbar illegal in ihrem Stall Filmaufnahmen entstanden sind. "Aber bei uns stehen im Sommer auch Türen und Fenster offen", erklärt Manfred Haas, der einen politischen Hintergrund sieht. Obwohl er zugibt, dass es die Missstände durchaus gegeben habe. "Allerdings nur in Teilbereichen unserer Zucht", wie er anmerkt, was Brigitte Stein, Pressesprecherin des Landratsamtes Rottweil, auf Nachfrage auch so bestätigt. Der Landwirt habe versucht Abhilfe zu schaffen. In manchen Ferkelgruppen sei dies gelungen, "in anderen eben nicht", bedauert er.