Der Markt der Kulturen lädt zum Erleben der interkulturellen Vielfalt in Schramberg ein.

Die Stadt Schramberg veranstaltet am Samstag, 8. Juni, wieder einen Markt der Kulturen auf dem hinteren Rathausplatz. Von 11 bis 16 Uhr erwartet die Besucher ein Fest der Vielfalt mit einer Vielzahl von Essensständen und einem bunten Bühnenprogramm, heißt es in der Ankündigung.

Die Marktstände der Spezialitätenküche laden zu einem kulinarischen Spaziergang um die Welt ein und erlauben Einblicke in verschiedene landestypische Küchen. Bei den traditionellen Speisen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Traditionelle Tänze

Neben den kulinarischen Angeboten gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Traditionelle Tänze aus aller Welt werden aufgeführt und interkulturelle Musik lädt zum Tanzen und Feiern ein. Zahlreiche Akteure aus Schramberg und der näheren Umgebung werden beim Bühnenprogramm mitwirken und so die Fülle an verschiedenen Kulturen der Stadt präsentieren.

„Wir laden alle herzlich ein, am 8. Juni beim Markt der Kulturen vorbeizuschauen und gemeinsam die bunte Vielfalt Schrambergs zu erleben. Lassen Sie sich von den verschiedenen Aromen, Klängen und Farben verzaubern. Wir freuen uns auf Ihren Besuch“, sagt Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr.

Wochenmarkt wird verlegt

Die Integrationsbeauftragte der Stadt, Kathrin Fehrenbacher, ergänzt zum Markt der Kulturen: „Die Veranstaltung unterstreicht die positiven Aspekte von Vielfalt in einer Stadt und Gesellschaft. Sie fördert den interkulturellen Austausch, das Verständnis füreinander und die Wertschätzung unterschiedlicher Traditionen. Der Markt der Kulturen ist ein Ort der Begegnung, an dem Menschen verschiedener Herkunft zusammenkommen, um gemeinsam zu feiern und eine schöne Zeit zu haben“.

Aufgrund der Veranstaltung wird der Wochenmarkt am Samstag, 8. Juni, in die Fußgängerzone in der Oberen Hauptstraße verlegt.