Über 100 Gäste aus Politik und Gemeinde waren der Einladung der Liberalen gefolgt, um die Leistungen Michael Theurers im Laufe dieser 40 Jahre zu ehren.

Neben Weggefährten, Freunden und seiner Familie waren auch einige bekannte Größen aus Bund und Land anwesend, darunter FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, FDP-Bundestagsabgeordneter Rainer Semet, die Landtagsabgeordnete Alena Fink-Trauschel und die Horber Kreis- und Gemeinderätin Dr. Margarete Rebholz.

Timm Kern richtete in seiner Begrüßungsrede einige persönliche Worte an Theurer: „Wie Du in Horb Politik verstanden und gemacht hast – immer auf Augenhöhe mit den Bürgern, mit Herz und Leidenschaft, aber natürlich auch mit höchstem Sachverstand, das habe ich schon immer an Dir bewundert.“

Unvergessen seien auch die Wahlerfolge, die Theurer für die Liberalen erzielt habe. So habe die FDP bei der Landtagswahl 1992 in Horb noch 3,6 Prozent erzielt, 2006 seien es 33,8 Prozent gewesen.

Er wird in Berlin gehört

In seiner Laudatio betonte Generalsekretär Djir-Saraj, dass sich Theurers Erfahrungen aus der Kommunal-, Landes- und Europapolitik immer positiv auf die Entscheidungsfindungen der Berliner Gremien auswirke.

Theurer würde Politik umfassend verstehen. Schmunzelnd meinte der Generalsekretär, dass Theurers Aufgabe als Beauftragter der Bundesregierung für den Schienenverkehr nichts für einfache Nerven sei.

Angesichts der aktuellen politischen Herausforderungen auf bundespolitischer Ebene sei es nach seinen Worten entscheidend, eine nachhaltige Finanzpolitik zu betreiben, um den Wirtschaftsstandort Deutschland auch für die Zukunft zu sichern.

„Tue etwas für dein Land“

Theurer selbst freute sich an diesem Abend sichtlich, dass er diese besondere Ehrung im Kreise seiner Familie und vieler langjähriger Wegbegleiter feiern zu durfte. In seiner Rede warnte er eindringlich vor der aktuellen Bedrohung der liberalen Demokratie.

„Wehret den Anfängen!“, mahnte er. Gerade jetzt brauche es Bürgerinnen und Bürger, die sich bereiterklärten, sich bei den kommenden Wahlen 2024 zu engagieren. Er beendete seine Rede mit dem berühmten Zitat von John F. Kennedy: „Frage nicht, was Dein Land für Dich tun kann. Frage, was Du für dein Land tun kannst.“

Neben Theurer ehrten die Liberalen an diesem Abend auch Hermann Weigold aus Glatten für seine 40-jährige Parteizugehörigkeit.