Genau 67 Tage ist es her, da erlebte der FC 08 in Emmendingen eine große Enttäuschung. Oberachern schnappte sich mit einem 3:0-Sieg den SBFV-Pokal . Nun nimmt der Rekordpokalsieger einen neuen Anlauf. Erste Hürde ist der SV Geisingen.

Wenn die Nullachter am Mittwoch (18 Uhr) auf dem Geisinger Sportplatz einlaufen, dann sind die Rollen klar verteilt. Der furios mit einem 4:0 gegen den VfR Mannheim gestartete Oberligist ist beim Landesliga-Neuling der klare Favorit. Dieser hätte sich gewünscht, dass die Partie schon eine Woche zuvor über die Bühne gegangen wäre. „Da haben ja auch die anderen Oberligisten gespielt“, hätte sich SV-Trainer Stefan Pröhl etwas mehr „Kommunikation“ zwischen beiden Clubs gewünscht. „Aber trotzdem freuen wir uns sehr auf dieses Spiel“, hofft der Geisinger auf mindestens 500 Zuschauer.

Auch Ryszard Komornicki freut sich auf eine gute Kulisse an der Sportanlage „Am Espen“. „Ich bin am Montag auf dem Weg von der Schweiz vorbeigefahren. Das ist ein sehr gepflegter und guter Rasen“, hat der Villinger Trainer das Grün des Landesligisten unter die Lupe genommen. Überhaupt überlässt der 63-Jährige nichts dem Zufall. „Wir bereiten uns ganz normal vor, unterschätzen Geisingen bestimmt nicht“, betont der Ex-Nationalspieler.

Taktik & Personal

Es ist aber wahrscheinlich, dass es personelle Veränderungen im Vergleich zum 4:0 gegen Mannheim gibt. „Marcel Sökler hat Adduktorenprobleme, trainierte deshalb am Montag nicht mit“, rechnet der 08-Trainer nicht mit dem Einsatz des „Königstransfers“ am Mittwoch. Da auch Sturmkollege Dominik Emminger angeschlagen ist, könnte Nico Rodewald („Nico hat am Samstag ja ein sehr schönes Tor erzielt“) in der Startelf stehen. Ausgeschlossen sei auch nicht, dass Kevin Ehmann in Geisingen zwischen den Pfosten stehe. „Vielleicht gibt es auch kleinere taktische Veränderungen“, erwartet Komornicki defensiv eingestellte Geisinger. „Da müssen wir Druck erzeugen.“

SV Geisingen

Der SV Geisingen hatte in der Qualifikation beim A-Ligisten aus Fischbach und Weiler große Mühe, bis mit einem knappen 3:2-Sieg der Einzug in die 1. Hauptrunde des SBFV-Pokals unter Dach und Fach war. Lohn ist der Auftritt gegen den FC 08 Villingen. Das sei ein „Hammerlos“, so heißt es auf der Homepage der Geisinger. Trainer Stefan Pröhl muss auf die aus dem Fischbach-Spiel noch gesperrten Maximilian Moser und Niklas Schrawattke verzichten. „Das ist schade, aber so haben eben andere Spieler die Chance, sich gegen den FC 08 zu präsentieren“, will Pröhl es mit seinem Team dem klaren Favoriten „möglichst lange schwer machen“. Einen Coup schließt der SV-Trainer nicht aus: „Im Pokal sind ja schon die verrücktesten Dinge passiert.“

So geht es weiter

Der Sieger dieser Partie trifft am 16. August auf den Landesligisten SC Gottmadingen-Bietingen, der sich in der 1. Hauptrunde mit 4:1 gegen den von Christian Jeske trainierten FC Singen durchgesetzt hat.