Die Nullachter bleiben im Rahmen ihrer anstehenden Saisonhighlights auch in Sachen Kaderplanung aktiv. Nach Nico Tadic verlängern der FC 08 nun mit Defensivakteur Angelo Rinaldi den Vertrag. Der 26-Jährige kam vor der Saison vom SGV Freiberg nach Villingen.

„Neben seinen fußballerischen Qualitäten ist Angelo auch charakterlich ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Teams. Es ist insofern sehr erfreulich, dass er seine fußballerische Zukunft weiter bei uns sieht“, sagt 08-Cheftrainer und Sportdirektor Mario Klotz.

Angelo Rinaldi befindet sich mit 26 Jahren im besten Fußballalter. Der rechte Außenverteidiger, der ursprünglich aus der Jugend des SV Hausen an der Aach (Singen) kam, spielte ab einem Alter von zwölf Jahren zunächst beim FC Schaffhausen, dann beim FC Winterthur bis zur U21, ehe er in die U19 des SC Freiburg wechselte. Bis 2019 spielte er dann unter anderem für den SC Freiburg II, anschließend dann jeweils zwei Jahre für den SSV Ulm und den SGV Freiberg in der Regionalliga Südwest.

Klotz sieht Rinaldi als kompletten Spieler

„Angelo ist ein Spielertyp, der über sehr viel spielerische Klasse und Spielintelligenz verfügt. Er ist technisch versiert, ballsicher, im Dribbling stark, offensiv gefährlich und gegen den Ball sehr konsequent. Ein Spielertyp, der in allen Bereichen sehr viel mitbringt“, nennt FC 08-Cheftrainer Mario Klotz die Vorzüge Rinaldis.

Angelo Rinaldi kommentiert: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag beim FC 08 verlängert zu haben. Direkt vom ersten Tag an habe ich mich hier unfassbar wohl gefühlt – sowohl im Verein, mit den Verantwortlichen als auch besonders in der Mannschaft. Dies ist natürlich auch ein wichtiger Punkt für meine Entscheidung gewesen, da ich glaube, dass sie mit ein entscheidender Faktor für diese bisher sehr gute Saison ist, der wir in den nächsten beiden Spielen nun die Krone aufsetzen können.“