Der FC 08 treibt trotz der nun sportlich extrem wichtigen „Endspiele“ weiter die Kaderplanungen voran und gibt die Vertragsverlängerung mit Mittelfeldspieler Nico Tadic noch vor dem Pokalfinale bekannt. „Nico ist auf und neben dem Platz ein echter Gewinn für jede Mannschaft. Folglich ist diese Verlängerung ein weiterer, sehr wichtiger Baustein in unserem Mannschaftsgefüge“, freut sich FC 08-Cheftrainer und Sportdirektor Mario Klotz.

SC Freiburg und BSV Schwenningen

Nico Tadic, der ursprünglich beim BSV Schwenningen in der Jugend spielte und 2010 aus der U17 des SC Freiburg zum FC 08 Villingen wechselte, spielte zunächst bis 2013 für die Nullachter-Jugend. Anschließend war er fünf Jahre lang beim damaligen Verbandsligisten FC Bad Dürrheim unter Vertrag. 2018 nahm die Karriere des heute 29-jährigen noch mal so richtig Fahrt auf. Er wechselte wieder zurück zu den Nullachtern in die Oberliga und wurde schnell Stammspieler.

Lesen Sie auch

Doch dann folgten zwei heftige Rückschläge: 2019 der erste Kreuzbandriss, 2023 zum Ende der Saison der zweite. Besonders bitter, da Nico Tadic auch damals in Hochform war und danach im so wichtigen, leider verlorenen Pokalfinale gegen den SV Oberachern fehlte und schmerzlich vermisst wurde.

Ein Mentalitätsspieler

Nach der Winterpause kämpfte sich Nico Tadic nun schnell wieder zurück in den Kader und wurde wenig überraschend gleich wieder Stammspieler.„Nico ist ein absoluter Mentalitätsspieler. Er geht keinem Zweikampf aus dem Weg, spielt mit großer Leidenschaft und ist ein absolutes Vorbild in Sachen Einsatzbereitschaft. Aufgrund dieser Eigenschaften ist er in der Lage, das ganze Team mitzureißen“, hebt FC 08-Cheftrainer Mario Klotz die Vorzüge von Nico Tadic hervor.

Für FC 08-Cheftrainer Mario Klotz ist die Vertragsverlängerung es ein wichtiges Signal: „Auch werden in den nächsten Tage noch weitere, wichtige Vertragsverlängerungen folgen.“

Ein großer Anreiz

Nico Tadic freut sich sehr, dass sein Weg weiter mit dem FC 08 Villingen geht:„Ich bin sehr froh, dass ich mich mit dem 08 auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte. Die Gespräche mit Mario waren sehr positiv und von sehr viel Wertschätzung mir gegenüber geprägt, was mich gerade nach einer so langen Verletzungszeit sehr gefreut hat. Ich fühle mich hier in Villingen sehr wohl. Wir haben ein tolles Stadion und super Fans. Wenn wir unsere Ziele diese Saison noch erreichen, habe ich die Möglichkeit, nächstes Jahr im DFB-Pokal und in der Regionalliga zu spielen. Das ist natürlich für mich ein großer Anreiz – auch, um jetzt im Saisonfinale noch einmal zusätzlich Gas zu geben.“