FC 08 Villingen – SC Lahr in Freiburg

1 Mario Klotz hat die Stunden vor dem Anpfiff in Freiburg genau geplant. Foto: Eibner/Hipp

Um 13.45 Uhr wird Schiedsrichter Martin Wilke am Samstag das Endspiel zwischen dem FC 08 Villingen und dem SC Lahr anpfeifen. So sehen die letzten Stunden des südbadischen Rekordpokalsiegers vor dem Finale im Freiburger Dreisamstadion aus.









Mario Klotz ist am Mittwoch sehr gut drauf. Die Vorfreude auf sein erstes SBFV-Cup-Finale als Coach ist dem früheren Stürmer deutlich anzumerken. Klar, dass Oberligist FC 08 am Samstag gegen den Verbandsligisten aus Lahr der Favoritenrolle gerecht werden will.