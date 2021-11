1 Mauro Chiurazzi (Nummer 4) brachte die Nullachter mit seinem fünften Saisontreffer mit 1:0 in Führung. Foto: Eibner

1. CfR Pforzheim – FC 08 Villingen 1:4 (0:1). Den Nullachtern gelang am Mittwochabend im Nachholspiel in Pforzheim die Wiedergutmachung für die 0:2-Pleite bei Abstiegskandidat Ilshofen. Zwei Innenverteidiger stellten für die Villinger die Weichen.















08-Trainer Marcel Yahyaijan hatte seine Startelf im Vergleich zum Spiel in Ilshofen – wie erwartet – auf mehreren Positionen verändert. Patrick Peters, Anthony Mbem-Som und Comebacker Frederick Bruno durften von Beginn an ran, Mokhtar Boulachab und Nedzad Plavci schauten sich das Geschehen im Stadion im Brötzinger Tal zunächst von der kalten Ersatzbank aus an. Der erkrankte Thomas Kunz hatte die Fahrt zum Tabellensiebten nicht mitgemacht.

Der fünfte Saisontreffer

Auf dem schlecht bespielbaren Rasen zeigten die Pforzheimer in der Anfangsphase, weshalb sie Marcel Yahyaijan als eines der besten Offensivteams der Liga einstuft. Doch der letzte Pass fand keinen Abnehmer. Dies lag an der stabilen Villinger Fünferkette, die kaum etwas anbrennen ließ. Über die defensive Stabilität fanden die Nullachter immer besser in die Partie. Vor allem Leon Albrecht und Frederick Bruno, die beiden Außenspieler in der Verteidigung, suchten immer wieder den Weg nach vorne. Nach 15 Minuten war der FC 08 das bessere Team, was sich bis zum Pausenpfiff nicht ändern sollte. Kamran Yahyaijan (15.) und Nico Tadic (19.), dessen Schuss 1. CfR-Torwart Kevin Rombach gerade noch abwehren konnte, hatten die ersten Chancen. Nach einem Freistoß von Erich Sautner war es dann wieder einmal Mauro Chiurazzi, der ein entscheidendes Kopfballduell für sich entschied. Villingen lag nach dem bereits fünften Saisontreffer des Innenverteidigers (33.) verdient mit 1:0 vorne. Pforzheim musste dagegen bis zur 43. Minute auf die erste Möglichkeit warten. 08-Goalie Andrea Hoxha war bei einem Versuch von Noah Lulic auf dem Posten.

Doppelwechsel in der 62. Minute

Der Gastgeber schaltete zu Beginn des zweiten Durchgangs einige Gänge gegen nun zu passive Nullachter hoch. Hoxha musste gegen Robin Münst (55.) und erneut Lulic (56.) sein ganzes Können zeigen. Marcel Yahyaijan reagierte auf die Überlegenheit der Pforzheimer mit einem Doppelwechsel. Mokhtar Boulachab und Debütant Fabio Liserra kamen in der 62. Minute für Frederick Bruno und Jonas Busam. CfR-Trainerkollege Fatih Ceylan schickte wenig später den mosambikanischen Nationalspieler Stanley Ratifo auf das Feld. Auf der anderen Seite kam Lhadji Badiane für Erich Sautner (70.). Doch nicht ein Stürmer, sondern erneut ein Innenverteidiger sorgte für den nächsten Treffer. 08-Kapitän Dragan Ovuka (72.) war es, der eine Ecke von Kamran Yahyaijan zur 2:0-Führung ins Netz geköpft hatte. Doch die "Goldstädter" gaben nicht auf. Nur vier Zeigerumdrehungen später markierte Stanley Ratifo nach einer Flanke von Enes Türköz den Anschlusstreffer.

Die kuriose Schlussphase

Die 202 Zuschauer sahen dann eine kuriose Schlussphase. Erst rettete Andrea Hoxha spektakulär gegen Demarveay Sheron (90.) die 08-Führung, dann verwerteten Anthony Mbem-Som (90. + 2) und Nico Tadic (90. + 4) gegen aufgerückte Pforzheimer zwei Konter. Um 20.52 Uhr bejubelten die Villinger, bei denen noch Youngster Tim Zölle für Kamran Yahyaijan gekommen war, im Stadion im Brötzinger Tal einen überaus wichtigen 4:1-Sieg.

Heimspiel gegen Bruchsal

Weiter geht es für die Nullachter, die sich mit dem zehnten Saisonsieg auf den vierten Platz verbesserten, bereits am Samstag (15.30 Uhr). Dann gibt der Tabellendrittletzte aus Bruchsal in der Villingen MS Technologie-Arena die Visitenkarte ab.