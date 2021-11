TSV Ilshofen – FC 08 Villingen 2:0 (2:0). Die Villinger verloren nach einer enttäuschenden Leistung beim Tabellenvorletzten in Ilshofen aus und sind aktuell in der Oberliga von Rang vier auf den sechsten Platz zurückgerutscht.















Villingens Dragan Ovuka brachte seinen Frust nach dem Spiel in Ilshofen auf den Punkt: "So ein enttäuschender Nachmittag, und jetzt können wir noch drei Stunden mit dem Bus zurückfahren."

Warnungen gab es vom 08-Coach genug

Es gibt sicherlich auch für den 08-Kapitän viel schönere Samstage. Oder besser: 416 Kilometer umsonst gefahren, denn es war ein völlig "gebrauchter" Tag für den FC 08, der lange Zeit gegen rustikal spielende und stark kämpfende Ilshofener keine Einstellung zu dieser komplizierten Aufgabe fand.

Und dabei hatte Cheftrainer Marcel Yahyaijan die ganze Arbeitswoche über eindringlich davor gewarnt, was seine Spieler auf dem holprigen Rasengeläuf auf Ilshofens Höhen an gegnerischer Spielkultur erwartet: Die Gastgeber führten die Partie hart und engagiert – auch gepaart mit einigen nickligen Aktionen – und drehten somit dem gewöhnlich technisch feinen Villinger Fußball schnell und effektiv den Saft ab. Dragan Ovuka und Co. sahen sich zum Beispiel einem geballten Ilshofener Mittelfeld gegenüber, bei denen ihnen gefühlt vier Gegenspieler auf einem Quadratmeter gegenüberstanden.

Marcel Yahyaijan hatte im Vergleich zum 2:1-Sieg seine Startformation in Ilshofen auf zwei Positionen verändert. Nico Tadic und Nedzad Plavci liefen auf – Patrick Peters kam als Ersatzspieler nicht zum Einsatz. Lhadji Badiane hatte aufgrund Fieber und Erkältung die Fahrt nach Nordwürttemberg nicht mitmachen können.

Die erste Chance besaß Ilshofen (5.), als ein Kopfball von Nico Rodewald nur knapp sein Ziel verfehlte.

Nur eine klare Villinger Chance in Halbzeit 1

Die einzige klare Möglichkeit der Villinger im ersten Durchgang verzeichnete Dragan Ovuka (10.), der aber mit seinem Schuss an TSV-Schlussmann Jonas Wieszt scheiterte. Der Spielverlauf hätte vielleicht ein anderes Drehbuch geschrieben, wären die Gäste zu diesem Zeitpunkt nach einem komplizierten Beginn mit 1:0 in Führung gelegen. Doch es kam anders.

In der 20. Minute war eigentlich Ilshofens Rodewald stark Rot-gefährdet, als er offensichtlich eine Tätlichkeit gegen Mauro Chiurazzi verübt hatte.

In der 26. Minute gingen die Ilshofener mit 1:0 in Führung. Den ersten Schuss von Benjamin Kurz hatte 08-Torhüter Andrea Hoxha noch stark abgewehrt – im Nachschuss war er gegen Kurz allerdings machtlos.

Nur drei Minuten später legte der vermeintliche Außeneiter nach. Der zweite Gegentreffer der Villinger fiel allerdings glücklich für den TSV. Den Schuss von Rodewald hatte Gästeakteur Mokhtar Boulachab noch unglücklich zu einer irren Bogenlampe abgefälscht.

Einige Nulalchter nehmen das Kampfspiel nicht an

Der bisherige Tabellenvierte bekam die Partie weiterhin nicht in den Griff. Neben den Zweikampfschwächen war das 08-Spiel ebenso von einigen technischen Fehlern geprägt. Vorne fehlte insgesamt die Durchschlagskraft.

Marcel Yahyaijan stellte in der Pause von der Dreier – auf eine Viererkette um. Mathias Heiligenstein agierte nun auf der linken Mittelfeldseite für Thomas Kunz und machte seine Sache nicht schlecht.

Eine weitere Schlüsselszene passierte sechs Minuten nach Wiederbeginn, als den Villingern der mögliche 1:2-Anschluss in einer kuriosen Szene nicht vergönnt war. Mit dem Kopf hatte der Ilshofener Moritz Lindner fast ein Eigentor erzielt, aber sein Torhüter wischte den Ball doch noch rettend zur Ecke.

Fast unglaublich: Die Nullachter verzeichneten im zweiten Durchgang nur noch eine klare Chance – dies in der Schlussminute durch Kamran Yahyaijan.

Zuvor hätten die Hausherren bei guten Möglichkeiten von Julian Schiffmann (67.) und auch Matthias Stüber (75.) ihren Sieg sogar noch höher gestalten können.

Nach dem Schlusspfiff teilte ein enttäuschter Marcel Yahyaijan seine Kritikpunkte genau auf: "Die halbe Mannschaft hat dieses Kampfspiel angenommen, die anderen Spieler nicht. Wir waren heute nicht gut genug, um hier etwas mitzunehmen, weil wir auch im Angriff nicht genug Entschlossenheit und Willen gezeigt haben. Meine Kritik heißt aber nicht, dass ich jetzt alles schlecht sehe, aber gewisse Baustellen in unserem Spiel begleiten uns offensichlich nun schon länger", nahm der 08-Coach am Samstagabend in Ilshofen vor allem auch seine Offensivkräfte in den Kritik-Fokus.