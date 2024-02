Zunftball in Sulz wird zum unvergesslichen Abend

13 Der Nonnenchor vom Backsteinkeller legt los. Foto: Schwind

Begeisternder Showtanz, ein Musicalmedley des Narrenausschusses, die Nonnen vom Backsteinkeller mit dem Narrenrat, die Narrenkapelle, die 18 Stundenmusiker und die Pink Pämpärs sorgten für einen unvergesslichen Abend. Hier sind die Bilder.









Der Zunftball der Narrenzunft Sulz entführte in diesem Jahr am Samstagabend in die faszinierende Welt der Musicals mit dem Aufruf „Lasst die Narren tanzen“.