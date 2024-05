Familie in Mühringen hat viel verloren

1 Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Mühringen vernichtete Hab und Gut einer Familie. Foto: Florian Ganswind

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in der Oberdorfstraße in Mühringen versuchen nun Freunde der Familie mit einer Spendensammlung zu helfen. So geht es der betroffenen Familie jetzt.









Es waren dramatische Morgenstunden für die Familie in der Oberdorfstraße in Mühringen am Donnerstag, 18. April. Um circa 7.30 Uhr wurde die Leitstelle über den Brand informiert. Flammen schlugen schon aus dem Fenster. Ein Vater konnte zum Glück rechtzeitig sein Kind aus dem Haus retten. Sie mussten zwar im Krankenhaus wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung verhandelt werden. Doch es ging ihnen soweit gut.