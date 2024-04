Vater rettet Kind aus brennendem Haus in Mühringen

1 Das Brandhaus in Mühringen Foto: Florian Ganswind

Beim Brand eines kleinen Einfamilienhauses in der Oberdorfstraße in Mühringen ging es für die Bewohner noch glimpflich aus. Dennoch ist das Haus unbewohnbar. Eine große Zahl von Einsatzkräften war gefordert.









Schon von der Anfahrt von Nordstetten kommend wurde am Ortseigang in Mühringen deutlich, dass es sich um einen großen Einsatz handelt. Krankenwagen und Notarzt standen in der Kurve. Eine Vielzahl von Feuerwehrfahrzeugen reihte sich hintereinander.