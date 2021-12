1 Bei einer Geburt im Krankenhaus gelten derzeit besondere Regelungen. (Symbolfoto) Foto: Sauer

Nach Einführung der Alarmstufe zwei gelten in den Krankenhäusern strenge Einlassregelungen oder gar Besuchsstopps. Besonders angespannt ist auch die Situation für werdende Eltern. Für sie bringt die Pandemie zusätzliche Belastungen bei der Geburt im Krankenhaus mit sich. Hinzu kommt, dass die Regeln von Klinik zu Klinik variieren.















Oberndorf - Darf eine Begleitperson bei der Geburt dabei sein? Gilt das Besuchsverbot auch auf der Wochenstation nach der Entbindung? In der derzeitigen Situation stellen sich viele Fragen rund um die Geburt und Corona. Unsere Redaktion gibt einen Überblick über die derzeitigen Regelungen in den Kliniken.

Klinikum Freudenstadt

Welche Corona-Regeln gelten für die werdende Mutter? "Bei genesenen oder geimpften werdenden Müttern wird vor der Geburt ein Schnelltest bei uns im Haus gemacht", so Cornelia Schreib, Sprecherin der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH. Ist eine Schwangere nicht immunisiert, also nicht geimpft oder genesen, wird noch vor der Geburt ein PCR-Test gemacht.

Auf der Website des Klinikums in Freudenstadt wird darauf hingewiesen, dass seit dem 27. November ein generelles Besuchsverbot gilt. Ausgenommen davon sind unter anderem Begleitpersonen von Schwangeren. Das bedeutet, im Kreißsaal ist eine Bezugsperson während der Geburt zugelassen, teilt die Pressesprecherin mit. Für diese Begleitperson gelten folgende Regeln: wer keinen Impf- oder Genesenen-Nachweis nachweisen kann, darf die Klinik nur mit einem maximal 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest beziehungsweise einem maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test betreten.

Dies gilt auch nach der Entbindung für den Besuch von Vätern auf der Wochenstation und auf der Kinderintensivstation. Bei ambulanten Terminen von Schwangeren sind allerdings keine Begleitpersonen mehr zulässig.

Zollernalb Klinikum

"Die werdende Mutter erhält direkt vor der Geburt im Kreißsaal kostenlos ein Schnelltest und einen PCR Test", teilt uns Sprecherin Leonarda Schaudt mit. Auch im Zollernalb Klinikum in Balingen und Albstadt darf eine Person im Kreißsaal mit dabei sein. Allerdings gilt hier die 3G-Plus-Regel, das heißt auch Geimpfte und Genesene werden getestet.

Dürfen Mutter und Kind nach der Geburt besucht werden? Jede Patientin dürfe nach der Entbindung einen Besucher pro Tag und zwischen 14 und 18 Uhr empfangen, sagt Schaudt. Dabei gilt die 3G-Plus-Regelung.

Schwarzwald-Baar Klinikum

Im Schwarzwald-Baar Klinikum in Villingen-Schwenningen und Donaueschingen wird bei den werdenden Müttern bei der Aufnahme in den Kreißsaal ebenfalls sowohl ein Corona-Schnelltest als auch ein PCR-Test gemacht, teilt Sandra Adams, Pressesprecherin des Klinikums, mit. Bei der Entbindung darf eine feste Begleitperson im Kreißsaal mit dabei sein. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Begleitperson dort eine FFP2-Maske trägt und im Voraus in der Klinik getestet wird. Beim Besuchsverbot gibt es im Klinikum auch nach der Entbindung keine Ausnahme. Dieses gilt auch auf der Wochenstation.

Hebammen-Sprechstunden finden dort grundsätzlich wieder statt. "Aktuell erfolgt die Sprechstunde ohne die werdenden Väter und für die Frauen gemäß der 3G-Regel", erklärt Adams gegenüber unserer Redaktion. Andere Informationsveranstaltungen rund um die Geburt und Kreißsaal-Führungen können im Klinikum aktuell nicht angeboten werden.

Helios Klinik Rottweil

Silke Bentner, Sprecherin der Helios Klinik in Rottweil erklärt folgende Corona-Regeln für werdende Mütter und ihre Begleitpersonen: Generell gelten für sie dieselben Regeln, wie für alle anderen Patienten, die stationär in der Klinik aufgenommen werden. "Das heißt: Vor der Geburt wird ein Schnelltest und zudem ein PCR-Test durchgeführt."

"Uns ist bewusst, dass eine Geburt in Corona-Zeiten eine besondere Herausforderung für die werdenden Eltern darstellt", so Bentner. Aus diesem Grund habe sich die Klinik dafür entschieden, die 3G-Regel für Begleitpersonen im Kreißsaal umzusetzen. Da in der Helios-Klinik auch das sogenannte "Rooming in", also die Möglichkeit das Neugeborene im selben Zimmer der Mutter aufzunehmen, erlaubt ist, gibt es auch hier bestimmte Regelungen. Die Begleitperson dürfe auf der Geburtsstation aufgenommen werden. Dafür wird bei der Aufnahme ein Corona-Schnelltest sowie ein PCR-Test durchgeführt. "Die Begleitperson muss dann jedoch vor Ort bleiben und kann das Krankenhaus nicht beliebig verlassen und zurückkehren", erklärt die Pressesprecherin der Helios-Klinik.

Wer die frisch gebackene Mutter mit ihrem Neugeborenen besuchen möchte, muss sich an die offiziellen Besuchszeiten - von 14 bis 17 Uhr - halten. Für Besuchende gilt die 2G-Plus- Regelung.

Neben den vielen Regeln und Beschränkungen gibt es auch positive Seiten für werdende Eltern im Klinikum. Bentner geht hier insbesondere auf die ruhigere Lage auf den Gängen der Mutter-Kind-Station ein. "Es gibt weniger Ablenkung durch Besuch und plötzlich ist viel Raum: für die Fragen der Mütter auf der einen Seite, für die Anleitungen und Hilfestellungen der Pflegekräfte auf der anderen Seite." So seien die Neugeborenen letztendlich ruhiger und die Mamas entspannter.

Klinikverbund Südwest

Beim Klinikverbund Südwest, zu dem die Krankenhäuser in Calw und Nagold gehört, gibt es Ausnahmeregelungen für eine Geburt. Ingo Matheus, Pressesprecher des Klinikverbundes, teilt unserer Redaktion mit, dass werdende Mütter ungeachtet ihres Immunstatus (geimpft, nicht-geimpft, genesen) vor Ort bei der Aufnahme getestet werden.

Auch dort darf eine Begleitperson mit in den Kreißsaal. Voraussetzung ist ein aktueller Teststatus. "Wir versuchen, trotz der aktuellen pandemischen Lage diese Option so lange wie möglich zu erhalten", erklärt der Leiter der Stabsstelle Unternehmenskommunikation. Nach der Entbindung gelten Väter als eine der wenigen existierenden Besuchsausnahmen trotz globalem Besuchsstopp, so Matheus. Allerdings dürfen sie nur zeitlich eingeschränkt auf die Wochenstation. Vorausgesetzt, sie haben einen negativen Testnachweis (24 Stunden Antigen-Schnelltest, 48 Stunden PCR-Test).