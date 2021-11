1 Besuche in Krankenhäusern sind derzeit nur eingeschränkt möglich. (Symbolfoto) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Seit 17. November gilt die Corona-Alarmstufe. Auch die Krankenhäuser bleiben nicht davon verschont, ihre Konzepte zu überarbeiten. Welche Einlassregeln gelten in der Region für Besucher und welche Ausnahmen gibt es in Notfällen, auf Intensivstationen oder im Kreißsaal? Wir haben nachgefragt.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Oberndorf - Der Grundtenor bei vielen Krankenhäusern: Es soll sich was ändern, allerdings steht noch nicht ganz fest, wie die neuen Regeln aussehen. Damit sollten die aktuellen Corona-Informationen auf den Homepages der meisten Krankenhäuser innerhalb der kommenden Tage aktualisiert werden. Bis dahin gilt noch, was dort steht.

Kreis Freudenstadt

Im Klinikum Freudenstadt und in der Klinik für Geriatrische Rehabilitation Horb gelten momentan noch die 3G-Regeln, wie der Website der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt GmbH zu entnehmen ist. Was neue Regeln angeht, laufen gerade noch interne Verhandlungen. "Es gelten im Klinikum Freudenstadt und in der Klinik für Geriatrische Rehabilitation Horb momentan die Einlassregeln, die auf unserer Website aufgeführt sind", erklärt Sprecherin Cornelia Schreib. "Aufgrund der aktuellen Situation ist aber mit einer Anpassung der Regeln zu rechnen."

Aktuell gilt also noch eine generelle Testpflicht für ungeimpfte und nicht genesene Besucher ab sechs Jahren. Ein negatives Testergebnis ist laut aktuellen Informationen mitzubringen. Der Antigen-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden. Für einen schnelleren Einlass ins Klinikum können Sie sich hier vorab von zu Hause registrieren (etwa als Besucher, ambulanter Patient oder Begleitperson).

Testmöglichkeiten gibt es vor Ort im Klinikum zwischen Montag und Freitag jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr und am Wochenende je von 14 bis 16.30 Uhr. Besucher, die getestet werden möchten, melden sich am Haupteingang des Klinikums innerhalb den angegebenen Zeiten.

Kreis Calw

Der Klinikverbund Südwest informiert auf seiner Website, dass in den Krankenhäusern Calw und Nagold weiterhin die 3G-Regel gilt. Pro Tag ist maximal ein Besucher pro stationärem Patienten erlaubt. "Ausnahmen von der Ein-Besucher-Regelung sind nur in begründeten medizinischen Ausnahmefällen in Rücksprache mit den behandelnden Ärzten möglich", erklärt Ingo Matheus, Sprecher des Klinikverbunds. Besuche in den Kliniken sind grundsätzlich nur mit einem Test-, Impf- oder Genesenennachweis möglich.

"Durch die Alarmstufe ergeben sich in den Kliniken zunächst keine direkten Veränderungen, allerdings durch die neue Corona Verordnung für vulnerable Einrichtungen", erklärt Ingo Matheus, Sprecher des Klinikverbunds. Daher gelte wieder FFP2-Maskenpflicht für alle Externen und Besucher. In den öffentlichen Gastronomiebereichen der Kliniken gelt gemäß der Alarmstufe die 2G-Regel.

"Lediglich bei Begleitung von Notfällen und Geburten entfällt die direkte 3G-Nachweispflicht vor Eintritt in die Klinik. Bei Geburten wird die Begleitperson, in der Regel der werdende Vater, dann vor Ort getestet", fasst er die Regeln zusammen und ergänzt: "Für Patienten gibt es generell keine 3G-Pflicht seitens des Gesetzgebers. Daher testen wir Patienten bei Aufnahme ohnehin regelhaft, stationäre sowohl mittels Antigen- und PCR-Test." Abschließend heißt es: "Sollte sich die Situation weiter verschärfen, ist nicht ausgeschlossen, dass wir in den Kliniken gegebenenfalls wieder ein generelles Besuchsverbot aussprechen müssen oder eventuell auf eine globale 2G-Einlassregelung gehen", so der Sprecher.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Für die Krankenhäuser Villingen-Schwenningen und Donaueschingen gilt laut der Website des Schwarzwald-Baar-Klinikums Folgendes: Ab sofort darf nur noch ein Besucher beim Patienten sein, mehrere Besucher gleichzeitig sind nicht mehr möglich. Darüber hinaus gilt die 2G-Regel. Besucherdaten werden am Eingang erfasst. Nur in besonderen Fällen und nach vorheriger Absprache werden Ausnahmen zur 2G-Regel gemacht, beispielsweise bei Todkranken. Ambulante Patienten, Besucher, Begleitpersonen im Kreißsaal und auf der Station sowie andere externe Personen müssen eine medizinische Maske tragen.

In den zentralen Notaufnahmen gilt ein Besuchsverbot. Die Notaufnahme in Donaueschingen ist nicht geöffnet.

Zollernalbkreis

Im Zollernalb Klinikum in Balingen und Albstadt sind Patientenbesuche nur eingeschränkt möglich. Pro Patient ist täglich ein Besucher erlaubt. Aber es gelten weiterhin die 3G-Regeln. Für nicht geimpfte oder nicht genesene Besucher ist ein negativer Antigentest, nicht älter als 24 Stunden, notwendig. An beiden Standorten sind nur eingeschränkte Testkapazitäten vorhanden: In Albstadt von 12 bis 17 Uhr und in Balingen von 12 bis 18 Uhr. Aufgrund der erhöhten Ansteckungsgefahr dürfen Kinder unter sechs Jahren das Klinikum nicht besuchen, teilt das Krankenhaus mit.

Auch auf der Geburtsstation ist täglich nur ein Besucher erlaubt. Besuche auf der Intensivstation sind nach vorheriger telefonischen Abspräche möglich. Im stationären Bereich gilt grundsätzlich die Pflicht zum ständigen Tragen einer FFP2-Maske.

Rottweil

Wie der Homepage der Helios Klinik Rottweil zu entnehmen ist, herrscht ab sofort eingeschränkter Besuchsbetrieb. "Angesichts der steigenden Inzidenzzahlen im Kreis darf nur noch ein Besucher pro Tag einen Patienten für eine Stunde besuchen", teilt Pressesprecherin Silke Bentner auf Nachfrage mit. Der Besuch von Kindern sei aufgrund der angespannten Pandemiesituation derzeit nicht erlaubt. Darüber hinaus gilt für alle Besucher die 2G-Regel. Alle Besucher sollten möglichst auch einen Schnelltest am Haupteingang der Klinik machen.

"Über Plakate im Eingangsbereich unserer Klinik, über unsere Homepage sowie über eine Pressemitteilung haben wir hierzu bereits informiert", so Bentner. Die meisten Besucher zeigten in der jetzigen Situation Verständnis für die Einschränkungen. "Die Abstandsregeln sind allseits bekannt." Auch daran halten sich die Besucher im Grundsatz. "In Absprache mit dem zuständigen Arzt können hilfsbedürftige Patienten begleitet werden, das gilt auch in Ausnahmefällen für die Notaufnahme. Hier treffen die Ärzte eine Einzelfallentscheidung, die sich an den medizinischen Gegebenheiten orientiert."

Für den Kreissaal gebe es eine Ausnahmeregelung: "Hier dürfen der Vater oder eine andere Begleitperson die Patientin selbstverständlich begleiten. Der Vater oder die Begleitperson muss eine FFP2-Maske tragen. Es gilt die 3G-Regel und man muss in der Klinik einen Schnelltest machen."

Auf der Intensivstation und Isolierstation sind keine regulären Besuche erlaubt. In Ausnahmefällen und nach vorheriger Absprache mit den zuständigen Ärzten werden Ausnahmen zur 2G-Regel gemacht, beispielsweise bei Sterbenden.