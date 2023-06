Die Schiltacher kennen den kleinen Markt in der Gerbergasse, aber viele Nicht-Ortsansässige wissen gar nicht, dass es diese Einkaufsmöglichkeit regionaler Produkte im Fachwerkstädtle gibt.

Jeden Donnerstag von 9 bis 12 Uhr ist in der Gerbergasse Wochenmarkt in Schiltach. Regionale landwirtschaftliche Produkte werden angeboten. Durch die nicht so exponierte Lage wissen viele Bewohner der Region gar nicht, dass es in Schiltach diesen Wochenmarkt gibt.

Parkdeck könnte geöffnet werden

Unter dem Tagungsordnungspunkt Verschiedenes brachte Hans-Jörg Heinrich deshalb im Gemeinderat das Thema Verlegung des Markts auf – und zwar auf das Parkdeck beim Schüttesäge-Museum: „Dort nimmt ihn der durchfahrende Verkehr besser wahr und er erhält vielleicht mehr Zulauf.“ Thomas Kipp meinte allerdings dazu, seines Wissens wären die Beschicker lieber unten in der Gerbergasse. Aber vielleicht könne man am Markttag das Parkdeck für die Marktbesucher freimachen. „Wir fragen die Beschicker“, nahm Bürgermeister Thomas Haas das Thema auf.

Ortstermin an diesem Donnerstag in der Gerbergasse. Drei Marktstände sind heute da. Ali El Haj Ibrahim aus Altensteig bietet mediterrane Spezialitäten an, Thomas Fischer von der Metzgerei Jürgen Heim aus Bösingen Fleisch- und Wurstwaren, Michael Maier vom Fohrenbühl Brot und andere Backwaren sowie frische Eier und selbst gemachte Marmelade.

Für alle gut erreichbar

Der Besuch des Marktes ist gut, die Beschicker kennen ihre Stammkunden und begrüßen sie mit Namen. Normalerweise sind immer zwei weitere Stände da, der eine mit Gemüse und Obst, der andere mit Honig – aber an diesem Donnerstag sind beide verhindert.

Danach gefragt, sagen alle drei Beschicker, dass der Standort optimal sei und dass sie in der Gerbergasse bleiben wollen: Es gebe Strom, eine Toilette (beim Museum) und für alle genug Platz. Der Markt sei gut erreichbar, auch für Senioren, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. „Der einzige ebene Platz in Schiltach“, lacht Maier.

Der ebene Platz ist gut geeignet. Foto: Fritsche

Die Stammkunden wüssten Bescheid und es kämen auch Leute vom nahe gelegenen Campingplatz. Nur mehr Werbung müsste gemacht werden: „Zum Beispiel wie in Wolfach, wo beim Ortsschild auf den Wochenmarkt hingewiesen wird“, meint Maier. Toll wäre auch ein Aufsteller am Markttag oben an der Hauptstraße bei der Kirche. Aber wer könnte diesen dort aufstellen und wieder abholen? Das müsste geklärt werden.

Info

Der Wochenmarkt

feiert im Juni sein 30-jähriges Jubiläum. Sein Standort wechselte im Laufe der Zeit: Von der Gerbergasse über die Spitalstraße und den Marktplatz zurück in die Gerbergasse. Auf dem eigentlich dafür prädestinierten Marktplatz waren die Beschicker mit der abschüssigen Fläche nicht so gut zurecht gekommen.