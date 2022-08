1 Zu einem dritten Stromausfall innerhalb kurzer Zeit ist es in Balingen am Mittwoch gekommen. Der Schaden ist behoben. Foto: Schuldt

Innerhalb kurzer Zeit hat es im Balinger Stadtgebiet drei größere Stromausfälle gegeben. Die Ursachen sind behoben, alle Haushalte sind wieder am Netz.















Balingen - Innerhalb kurzer Zeit haben die Balinger mit drei größeren Stromausfällen zu kämpfen gehabt.

Der jüngste Stromausfall am Mittwoch im Bereich des Stadtteils Frommern lag nach Angaben von Bürgermeister Ermilio Verrengia an einem Baum, der auf die Leitung im Ortsteil Stockenhausen gefallen ist. Die Stromversorgung der vom Ausfall betroffenen Haushalte konnte durch die Stadtwerke Balingen wieder zügig hergestellt werden.

Die beiden ersten größeren Stromausfälle gab es am Dienstag, 2. August, und am Freitag, 5. August. Bei dem ersten Vorfall war es zu Störungen im Engstlatt, Ostdorf, Heselwangen, Zillhausen und in Balingen selbst gekommen. Ursache waren Kabelfehler und ein Überschlag in einer Trafostation im Bereich Schmiden. Der Strom war damals bis zu zwei Stunden lang weg.

Saft weg nach Gewitter

Am vergangenen Freitagabend war nach einem Gewitter ein größerer Stromausfall in Endingen und in Teilen der Kernstadt zu verzeichnen gewesen. Bürger klagten auch über den Ausfall von Handynetzen. Ursache für den Stromausfall waren auch hier Kabelfehler. Die Stromversorgung konnte durch die Stadtwerke am Samstag wieder sichergestellt werden.

Kein Zusammenhang

Nach Aussage von Verrengia hängen diese beiden Störfälle jedoch nicht miteinander zusammen. "Betroffen waren unterschiedliche Stromkreise." Die Ursachen für die Stromausfälle seien inzwischen alle behoben worden.