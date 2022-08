Stromausfall in Balingen

1 Alle Haushalte in Balingen sind wieder am Netz. Foto: Schuldt

Nach dem Stromausfall am Freitagabend sind nach Aussage der Stadtwerke Balingen alle wieder am Netz. Der ursächliche Fehler werde noch gesucht.















Balingen - Nachdem es am Freitagabend erneut zu einem großflächigen Stromausfall in Balingen gekommen war, sind alle Haushalte und Firmen nach Aussage der Stadtwerke seit Samstag wieder am Netz.

Ob der Stromausfall mit dem Gewitter am Freitag zusammenhing, ist noch nicht bekannt. Die Ursache für den Blackout sei noch nicht vollständig geklärt, hieß es bei den Stadtwerken auf Anfrage. Auch der Handyempfang, etwa im Vodafone-Netz, war zeitweise nicht möglich.

Mehrere Fehler im Netz

Sicher ist, dass es mehrere Fehler im Stromnetz gegeben hat – so in Balingen, Frommern und Endingen. Inzwischen würden alle wieder mit Strom versorgt, heißt es. Die defekten Leitungen seien vom Netz genommen worden. Die Suche nach der eigentlichen Ursache für den Stromausfall sei aber noch im Gange. Es werde auch an manchen Stellen gegraben. Das Problem bei mehreren Fehlern sei, letztlich den ausschlaggebenden herauszufinden, der dann zu einer Kettenreaktion führen könne. Daran werde bei den Stadtwerken gearbeitet.

Bereits am Dienstag vor einer Woche hatte es in Balingen einen großflächigen Stromausfall gegeben. Als Ursache wurden damals zwei Kabelfehler sowie ein Defekt in einer Trafostation ausgemacht. Nach rund zwei Stunden waren alle Haushalte wieder mit Strom versorgt.