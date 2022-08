1 Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche fiel in weiten Teilen Balingens der Strom aus. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Unwetterbedingte Strom- und Netzausfälle hat es im Zollernalbkreis nach dem Gewitter am Freitagabend gegeben.















Balingen - So beklagten sich Nutzer über den Ausfall des Telefonnetzes in Endingen und ind Teilen der Balinger Kernstadt. Auch am Samstagvormittag beschwerten sich Leser in Endingen und Geislingen über Handy-Netzausfälle und fehlendes Internet. Auch in Albstadt war das Handynetz wohl einige Zeit lahmgelegt.

Beim Polizeipräsidium Reutlingen war am Samstag zunächst nichts von Problemen nach dem Gewitter bekannt. In allen vier vom Präsidium betreuten Landkreisen sei es zu keinen auffallenden Ereignissen gekommen. Von Schäden sei nichts bekannt. Auch der Frühschicht in der Integrierten Rettungsleitstelle in Balingen war noch größeren Strörungen nichts bekannt. Bei den Balinger Stadtwerken war am Samstag hinsichtlich der Stromausfälle kein Ansprechpartner zu erreichen.

Bereits am Dienstag größerer Stromausfall

Erst am vergangenen Dienstag war es in Balingen zu einem größeren Stromausfall in weiten Teilen der Stadt gekommen. Ursache waren Kabelfehler und ein Erdschluss in einer Trafostation. Nach rund zwei Stunden waren alle wieder am Netz.