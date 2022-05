2 Sammlerfreude: Die Teilnehmer bei Roy Kieferles Bärlauchwanderung kamen voll auf ihre Kosten. Foto: Gegenheimer

"Petrus muss Bärlauchfan sein." So begrüßte Roy Kieferle gut 20 Teilnehmer der Bärlauchwanderung in Dobel aus der ganzen Region, denn pünktlich zur Veranstaltung schien die Sonne.















Link kopiert

Dobel - Nach zweijähriger Zwangspause war die Freude groß, gemeinsam mit dem Bärlauchexperten nicht nur eine Schatzkammer zum Kräuter suchen zu entdecken, sondern auch Tipps und Kniffe rund um das grüne Multitalent zu erhalten.

Bewusstere Ernährung

Die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung stattfand und am Kurhaus startete, führte, angeleitet von Renate Kieferle, einmal mehr zum idyllischen Bott-Bächle-Areal. Die Doblerin Brigitte Grässle erzählte, dass ihre Schwiegertöchter sie eingespannt hatten, möglichst viele Details zum Kraut in Erfahrung zu bringen: "Auch für mich selbst ist eine Umstellung auf bewusstere Ernährung ja nie zu spät."

Wichtige Infos

Annette Vollweiter und Gisela Thom tauschten bereits auf dem Weg Rezepte und Erfahrungen aus. Vor Ort gab es vom Gourmetkoch wichtige Infos zum Sammeln, zur Unterscheidung von Maiglöckchen und Herbstzeitlose sowie zum Risiko Fuchsbandwurm. Und einen kleinen Schwenk in die Geschichte, in der spätestens Hildegard von Bingen das Zwiebelgewächs als Therapeutikum bekannt gemacht hatte. Mit Körbchen, kleinen Messern und Scheren verteilten sich die Sammlerinnen und Sammler gut ausgestattet im Areal. "Ich pflücke jedes Blatt einzeln mit den Fingern", erklärte eine Frau aus Singen – aus Wertschätzung für die Pflanze. Selbst Jagdpächterin Silke Saur-Nagel war gekommen, über den Bärlauch und seine Verwendungsmöglichkeiten Interessantes zu erfahren. Dies durften dann alle auf der Terrasse bei Getränken und Verkostung. Denn Kieferle erklärte nicht nur die Kräuterkonservierung in Essig: "Ja, das geht auch in Wein, dann ist das kein Genussmittel mehr, sondern Medizin" – und mittels einer haltbaren Kräuterpaste, einem Rezept der Großmutter, sondern auch mit einem direkt zubereiteten Bärlauch-Ziegenkäsequark. Der durfte zusammen mit Dinkelbaguette aus Kieferles Steinbackofen verkostet werden.

Stoffwechselturbo"

Echte Löcher in den Bauch fragten die Bärlauchfans zu Rezeptdetails, Waschen, Einfrieren, Verwendung der einzelnen Pflanzenteile in Küche und Hausapotheke. Bei so viel Interesse redete sich der Kräuterexperte sichtlich warm über sein "Jahrhundertkraut", das den "Stoffwechselturbo" anwirft, aber "in Maßen und nicht in Massen" genossen werden sollte. Wer am Ende immer noch Fragen hatte, konnte eine der zügig vergriffenen Bärlauchfibeln erwerben.