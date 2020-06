Corona-Auflagen Welche Bäder öffnen, welche bleiben zu?

"Klar ist, dass wir unsere Bäder am 6. Juni noch nicht öffnen werden", erklärte Christian Schebetka, Marketing-Leiter der Freudenstädter Stadtwerke bereits bei Veröffentlichung der neuen Corona-Verordnung am vergangenen Donnerstag. Was nicht an einem fehlenden Betriebskonzept liegt, sondern daran, dass der Gemeinderat in dieser Sache das letzte Wort hat. "Das Betriebskonzept steht. Wir werden das jetzt noch verfeinern, nachdem die Landes-Verordnung endlich vorliegt", sagt Schebetka. Das Konzept werde dann am Dienstag, 9. Juni, dem Gemeinderat vorgelegt - inklusive der Auswirkungen eines reduzierten Badebetriebs auf den städtischen Haushalt.

Denn schon jetzt ist klar, diese Badesaison wird alles andere als normal laufen. "Wir werden die Besucherzahlen beschränken müssen, um die Landesverordnung einzuhalten. In der Praxis heißt das, die Badegäste werden für den Schwimmbadbesuch dann wohl vorab online ein Zeitfenster buchen müssen." Doch weniger Besucher bedeuten auch weniger Einnahmen. Die Stadt muss diese Differenz ausgleichen. Keine leichte Entscheidung für den Gemeinderat. Denkbar sind laut Schebetka deswegen verschiedene Szenarien. So könnten vorerst alle vier städtischen Bäder noch geschlossen bleiben, ebenso vorstellbar wäre eine Wiedereröffnung aller Schwimmbäder. Auch eine Teilöffnung wäre eine Option. So könnten etwa das Panorama-Freibad und das Freibad auf dem Kniebis über den Sommer öffnen, das Panorama-Bad und das Hallenbad in Wittlensweiler aber vorerst noch geschlossen bleiben. Doch wie sieht es in anderen Kommunen aus?