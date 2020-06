Balingen Freibad öffnet in den nächsten Tagen

Wie kommt man in die Bäder?

Grundsätzlich nur mit Registrierung vorab, für die man seine persönlichen Daten angeben muss. Tickets können über ein Online-System sowie im Bürgerbüro und in Engstlatt sowie in Streichen in den Ortschaftsverwaltungen gebucht werden. Bezahlt wird dann vorerst noch an den Freibadkassen nach Vorlage der Registrierung; ab etwa Mitte Juli soll die Bezahlung laut Reitemann dann direkt mit der Buchung erfolgen - wenn möglich bargeldlos. Mit anderen Worten: Badehose einpacken, einfach so spontan ins Freibad, dort an die Kasse und rein ins Vergnügen - das ist künftig nicht mehr möglich. Tickets kann man bis zu sieben Tage im voraus buchen. Dauerkarten werden für diese Saison keine ausgegeben.

Wie sind die Bäder geöffnet?

Für das Balinger Freibad und wohl auch für die anderen wird ein Zwei-Schichten-Modell gelten: vormittags und nachmittags. Am Ende der Bade-Schicht müssen alle Besucher das Gelände räumen, es folgt eine Reinigungs- und Desinfektionspause von einer Stunde, ehe der Schwimm-Nachmittag beginnt. Für jede der Schichten muss ein separates Ticket gelöst werden; die Preise sollen dafür in dieser Saison entsprechend reduziert werden.

Warum eine Registrierung?

Grund dafür ist zum einen - wie in der Gastronomie -, dass im Fall einer Infektion die Mit-Badegäste informiert werden können. Zum anderen ist die Zahl der Besucher begrenzt: Aufs Gelände des Balinger Freibads werden maximal 654 Menschen gleichzeitig eingelassen, auf jenes in Engstlatt 327, in Streichen 251.

Gilt diese Beschränkung absolut?

Ja, zumindest in der Anfangszeit. Den "Platz" eines Besuchers, der nur eine halbe Stunde im Bad bleibt und dann wieder nach Hause geht, darf in der jeweiligen Schicht kein Nachrücker einnehmen. Auch am späten Nachmittag, wenn die Mehrzahl der Besucher das Bad bereits wieder verlassen hat, dürfen keine anderen dafür rein. Dieses Problem habe man im Auge, sagte OB Reitemann; möglicherweise könne man das Registrierungssystem dahingehend nachjustieren, das freiwerdende Plätze erneut besetzt werden können.

Gibt es auch Beschränkungen für die Becken?

Ja. In Balingen dürfen gleichzeitig nur 104 Personen im Wasser planschen; in den anderen Freibädern noch weniger, da die Becken deutlich kleiner sind. Der Zutritt zu den Becken erfolgt ausschließlich an einer Stelle: An dieser Eintrittsschleuse erhalten Schwimmer Armbänder, damit das Bäderpersonal die Zahl der Menschen im Wasser überblicken kann. Die Rutschen und Sprungbretter in Balingen sind im Wechsel geöffnet. Das Kinderbecken bleibt bis auf weiteres gesperrt, das bedeutet vor allem für Familien mit kleinen Kindern eine klare Einschränkung, die den Freibadbesuch deutlich vermiesen dürfte. Wer das Wasser verlässt, gibt das Armband zurück und macht so Platz für den nächsten Schwimmer.

Gelten Abstandsregeln auch im Wasser?

Jawohl, das tun sie. Und das Badpersonal überwacht, ob sie eingehalten werden. Was bei Familien und im Falle spielender Kinder nicht immer einfach werden dürfte. Auf dem Freibadgelände ist zudem Sicherheitspersonal im Einsatz.

Sind bei alldem gewisse Konflikte nicht programmiert?

Aber klar doch, vor allem wohl an heißen Tagen wird es wohl die eine oder andere Auseinandersetzung um die Plätze im Wasser geben. Zur Veranschaulichung: An richtig guten Tagen besuchten in der Vergangenheit mitunter 2500 Menschen das Balinger Freibad. Es gebe zudem Schwimmer, sagte FDP-Stadträtin Irmgard Priester, die oftmals stundenlang ihre Bahnen ziehen - und dadurch nun in der Corona-Lage den Platz im Wasser für andere blockieren. Sevgi Turan-Rosteck (Grüne) meinte, dass auch Kinder und Jugendliche sich gern über Stunden im kühlen Nass tummeln. Wenn’s richtig blöd läuft könnte es also passieren, dass man zwar ein Ticket für das Bad hat, aber es nicht ins Wasser schafft, weil ständig viele drin sind. Bäderleiter Rainer Schneider sagte dazu, dass man, wenn die Schlange am Beckeneinlass zu lang werde, Leute dazu auffordern werden müsse, das Wasser nun zu verlassen, um anderen den Badespaß zu ermöglichen.