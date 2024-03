1 Max Kreutter, Inhaber der Confiserie „Chocolate Dreams“, bei der Herstellung von Schoko-Hasen. Foto: Jennifer Merk

Bei „Chocolate Dreams“ in Riedböhringen dreht sich alles um Schokolade. Dort läuft schon seit über einem Monat die Produktion von Schoko-Osterhasen. Konditor Max Kreutter zeigt, auf was es dabei ankommt.









In der kleinen Confiserie „Chocolate Dreams“ von Max Kreutter und Winfried Kuhner in Riedböhringen gibt es einige süße Leckereien. Gerade in der Zeit vor Ostern ist dort Hochsaison. Bereits nach der Fastnacht steht der Konditor täglich in seinem kleinen Betrieb, bereitet sich auf Ostern vor und verarbeitet literweise Schokolade zu zahlreichen Osterhasen.