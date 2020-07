Calw SPD-Chefin Saskia Esken besucht KSK

Calw - "Das war mir ein ganz wichtiges Anliegen": Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken besuchte am Montagvormittag die Graf-Zeppelin-Kaserne in ihrer Heimatstadt Calw und das dort stationierte Kommando Spezialkräfte (KSK), das aufgrund von Rechtsextremismus-Vorwürfen aktuell in der schwersten Krise seiner 24-jährigen Geschichte steckt. Die zweite Kompanie des KSK wurde bereits geschlossen, ein generelles Aus für die Eliteeinheit befürwortete Esken in Calw jedoch nicht.