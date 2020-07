Skandale um KSK Calw hat keine Angst vor schlechtem Ruf

Nicht zu vernachlässigender Wirtschaftsfaktor

Dennoch ist der Citymanager der Ansicht, dass die Vorfälle eine Diskussion in der Bevölkerung der 24.000-Einwohner-Stadt anstoßen sollten. "Die Menschen in Calw wissen teilweise zu wenig über die Arbeit des KSK. Dazu kommen die jüngsten Vorfälle in der Einheit, die immer wieder aufs Neue das Vertrauen erschüttern", sagt Neumann. Doch um Vertrauen zurückzugewinnen, brauche es Transparenz, findet Stotz. Und die fehle an vielen Stellen. "In den vergangenen Jahren hat sich das KSK zunehmend isoliert", bedauert er. Calws Oberbürgermeister Florian Kling möchte die Eliteeinheit nun dabei unterstützen, wieder Vertrauen aufzubauen. Er werde sich "beim Kommandeur General Kreitmayr unterhaken und ihn von außen bestmöglich unterstützen".