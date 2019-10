Calw OB-Wahl: Am Sonntag fällt Entscheidung

Nachdem der erste Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag, 29. September, keinen Nachfolger des noch amtierenden OBs Ralf Eggert gebracht hatte, wird nun endgültig entschieden.

Kandidaten

Obwohl es in Baden-Württemberg im Gegensatz zu anderen Bundesländern möglich ist, sich erst für die Neuwahl zu bewerben, hat das in Calw niemand gemacht. Auf dem Wahlzettel werden die Bürger keine neuen Namen vorfinden. Genau genommen werden dort genau dieselben Bewerber zu finden sein, wie schon im ersten Wahlgang: Samuel Speitelsbach, Anabel Hirsch, Gerd Kunzmann und Florian Kling. Keiner der Kandidaten hatte seine Bewerbung zurückgezogen – somit sind alle weiterhin im Rennen. Wenn auch nicht alle ganz freiwillig. So meinte Speitelsbach auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten, er trete zur Neuwahl nicht mehr an. Unterdessen bestätigte Marion Buck, Fachbereichsleiterin Steuerung und Service bei der Stadtverwaltung, dass "niemand seine Bewerbung zurückgezogen" hatte.