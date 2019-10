Calw OB-Wahl: Geringe Wahlbeteiligung treibt Räte um

Am Sonntag, 13. Oktober, werden die Calwer Bürger erneut an die Wahlurne gebeten. Dann müssen sie noch einmal – und diesmal endgültig – entscheiden, wer in Zukunft das Stadtoberhaupt sein wird. Ob dann noch alle vier Bewerber zur Wahl stehen, ist nicht klar. Stand Sonntagabend bestätigten zumindest Kling und Hirsch, dass sie vorhaben, erneut anzutreten, während Kunzmann angab, noch eine Nacht darüber schlafen zu wollen. Kunzmann und Speitelsbach waren am Montag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.