In der Nacht von Samstag auf Sonntag kamen die Bewohner in der Altburger Steige 14 nur knapp mit dem Leben davon. Ein 77-jähriger Mann, seine Lebensgefährtin, 68 Jahre, und ihr Hund schafften es rechtzeitig aus dem bereits in Flammen stehenden Gebäude und musste dann zusehen, wie es komplett abbrannte.

Die Feuerwehr war zwölf Stunden vor Ort im Einsatz, konnte das Haus jedoch nicht retten.

Bei dem 77-jährigen Betroffenen weiß inzwischen schon die halbe Hermann-Hesse-Stadt, um welche bekannte Calwer Persönlichkeit es sich handelt. Aus Respekt vor der Privatsphäre, wird an dieser Stelle jedoch vorerst darauf verzichtet, den Namen zu veröffentlichen. Er und seine Lebensgefährtin sind mitsamt Hund bei Freunden untergekommen. Dorthin gefahren wurden sie vom Oberbürgermeister Florian Kling. Doch das war nicht die einzige Hilfe, bei der der OB mitgewirkt hatte.

Bereits in den frühen Morgenstunden, kontaktierte er Barbara Maucher von der Calwer Bürgerstiftung und berichtete ihr, was passiert sei, wissend, dass der Verein schon früher Spendenaktionen für Calwer organisiert hatte, die in Not waren, so Maucher im Gespräch mit unserer Redaktion.

Stehen vor dem Nichts

„Da ich bei Wohnungs-, Häuserbränden immer direkt alarmiert werde, war ich in der Vergangenheit bei all diesen Fällen immer dabei und habe auch immer persönlich erlebt, wie die Menschen vom Schicksalsschlag getroffen werden und einfach gar nichts mehr haben“, so der OB auf Nachfrage. „Deshalb war mir klar, dass auch in diesem Fall die Solidarität sehr hoch ist bei den Calwern.“ Mit seiner Anfrage rannte der OB bei der Bürgerstiftung sofort offene Türen ein.

2022: Zwei Brände in Calw

Innerhalb weniger Tage kam es auch Ende 2022 zu einem Hausbrand in Heumaden und einem Wohnungsbrand im Unteren Welzberg. Für beide betroffenen Familien konnte die Bürgerstiftung einige tausend Euro an Spenden sammeln.

„Das hat den Familien natürlich geholfen“, so Maucher. Wenn man ohne alles dastehe, dann kann es schon helfen, wenigstens Geld etwa für die Kaution der neuen Wohnung zu haben. Gleichzeitig warnt sie aber auch vor Spendenbetrug. Parallel hätten 2022 auch private Personen über Social Media PayPal-Spenden-Konten veröffentlicht. „Das Geld ist aber nie bei den Familien angekommen“, habe Maucher später erfahren.

Schon am Sonntag, 7.48 Uhr, hatte der Vorstand der Bürgerstiftung die Spendenaktion beschlossen. Seit Montagvormittag „haben wir jetzt auch die Freigabe vom Finanzamt vorliegen“, so Maucher.

Auch der Calwer Gewerbeverein bittet seine Mitglieder am Montag in einer E-Mail, sich an der Aktion zu beteiligen. Wie der Co-Vorsitzende Nicolai Stotz später am Montag mitteilt, hätten einige Calwer Unternehmer bereits erste Spenden getätigt. „Der Mann hat sich 40 Jahre in Calw engagiert, jetzt ist Calw dran“, sagt er im Bezug auf den Betroffenen, der auch sein Freund und Nachbar sei.

Brandursache noch unklar

Während die Spendenaktion begonnen hat, waren Ermittler der Polizei am Montag in Wimberg, um die Ruine zu untersuchen. „Brandstiftung kann ausgeschlossen werden“, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim. Anders als zuvor berichtet sei die Ursache für das Feuer noch unklar.

Ab sofort kann auf folgendes Konto gespendet werden. Kontoinhaber: Bürgerstiftung Calw, IBAN: DE09 6665 0085 0008 9427 57, Verwendungszweck: Hausbrand Wimberg.