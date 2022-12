1 In der betroffenen Wohnung war nichts mehr zu retten. Foto: Weißenmaier

Es wirkt wie eine grausame Wiederholung der Geschehnisse: Eine Woche nach dem Brand in Heumaden, brach am Samstag in einer Wohnung in Calw ein Feuer aus. Wieder steht eine Familie vor dem Nichts. Sie erzählt von ihrem Verlust – und der Hoffnung auf ein Weihnachtswunder.















Calw - Wieder steht ein Haus in Calw in Flammen, wieder muss eine Familie sich von ihrem geliebten Haustier verabschieden, wieder verlieren Menschen all ihr Hab und Gut. Genau eine Woche nach dem verheerenden Brand im Vischerweg in Heumaden, bei dem drei junge Menschen eine Rauchgasvergiftung erlitten, der Familienhund Prinz starb und bei dem das Haus zerstört wurde, passierte am Unteren Welzberg beinahe dasselbe.