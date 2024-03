1 Mit Seifenlauge versucht die Feuerwehr am voranschreitenden Mittag den letzten Glutnestern der Garaus. Foto: Pauline Szyltowski

In der Nacht von Samstag auf Sonntag rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus Calw und Umgebung aus – in Wimberg stand ein Haus im Flammen. Hier die neuesten Entwicklungen im Überblick.









Link kopiert



Was am Samstagabend noch das Zuhause für zwei Menschen, im Alter von von 68 und 77 Jahren, und einen Hund war ist nun eine einsturzgefährdete Ruine. Nachts um 2.48 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Ein Haus in der Altburger Steige stehe in Flammen. Zuvor, so vermeldete die Polizei, war es der Hund der Bewohner, der sie geweckt hat und so wahrscheinlich zum Lebensretter wurde.