2 Der Schaden ist immens. Foto: Feuerwehr Calw

Eine Familie aus Heumaden steht seit dem Brand im Vischerweg vor den Trümmern ihrer Existenz. Vor drei Jahren starb die Mutter, nun haben sie ihr Hab und Gut verloren. Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht der Familienvater über den erneuten Schicksalsschlag.















Link kopiert

Calw-Heumaden - Ein Anruf und das Leben des Familienvaters aus Heumaden (Name der Redaktion bekannt) steht Kopf. Er ist am Samstag, 10. Dezember, in Spanien auf Dienstreise, als er die Nachricht erhält: Ein Feuer hat das Haus, in dem er mit seinen beiden Kindern (13 und 22 Jahre alt) lebt, zerstört. Mutmaßlich hat Shisha-Kohle den Brand ausgelöst. Der Familienhund Prinz ist tot. Und seine Kinder sowie ein Kumpel des Sohnes erlitten eine Rauchgasvergiftung.