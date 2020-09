Calw ForstBW muss mehr Bäume fällen als geplant

"Warum ist es hier eigentlich so hell?" Das dürfte sich unlängst wohl manch ein Autofahrer gefragt haben, der auf der B 296 zwischen Calw und dem Kreisverkehr "Sieben Tannen" unterwegs war. Wo es üblicherweise aufgrund des dichten Waldes recht finster anmutete, fielen nun Sonnenstrahlen auf die Straße. Bei näherem Hinsehen wurde klar: Der Wald im direkten Umfeld der B 296 musste zu einem großen Teil weichen. Aber warum?

Fünfgeld von der ForstBW, die verantwortlich für diesen Teil des Waldes zeichnet, bekräftigt im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, dass dieser Schritt unumgänglich gewesen sei. Bei Kontrollen im Vorfeld der Maßnahme habe man festgestellt, dass etliche Fichten in diesem Bereich vom Borkenkäfer befallen waren – "die kann man nicht stehenlassen", so Fünfgeld. Das sei zu gefährlich für Auto-, Lastwagen und Fahrradfahrer, weil die Bäume nicht mehr komplett standfest seien. "Also müssen die weg", schlussfolgert der Förster. Doch bei den borkenkäfer-geplagten Fichten blieb es nicht. Im weiteren Verlauf der Vorbereitungen haben die zuständigen Forstmitarbeiter gemerkt, dass etliche Buchen entlang der Straße, Schäden durch die zunehmende Trockenheit aufweisen, erzählt Fünfgeld. Auch hier gilt: "Viel zu gefährlich für den Verkehr." Die ForstBW habe in diesem Fall die Verkehrssicherungspflicht, führt er weiter aus. Also habe man sich dafür entschieden, "wenn man sowieso dran ist", die Buchen im selben Zug zu entfernen wie die desolaten Fichten.