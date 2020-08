Calw Adlereck: Brücken-Abriss für 2022 geplant

In regelmäßigen Abständen sendete unsere Zeitung in den vergangenen knapp eineinhalb Jahren Nachrichten an die Bahn, immer mit derselben Frage: Steht inzwischen fest, wann die stillgelegte Eisenbahnbrücke am Adlereck abgerissen wird? Jedes Mal kam von den Bahnsprechern dieselbe Antwort: Man befinde sich in der Planung, es stehe noch kein Zeitpunkt fest. Bis jetzt.