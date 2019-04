Calw Brücke am Adlereck droht einzustürzen

Die Bahn habe ein Traggerüst zur Sicherung in Auftrag gegeben, das allerdings erst hergestellt werden muss, was rund drei Wochen dauert.

Während der Krisenstab des Landkreises und der Großen Kreisstadt einberufen wurde, wurde parallel vom Stadtrand hin zur Innenstadt an der Adlerbrücke begonnen, eine Umleitung auszuweisen. "Die größte Herausforderung ist ein Umweg für Fußgänger, die wir Dank einer Sofortmaßnahme in Kooperation mit Busunternehmen durch einen Kleinbus bewerkstelligen wollen", stellte Eggert einen Pendelverkehr von der einen Seite der Brücke zur anderen Seite in Aussicht.

Noch im Lauf der Nacht wird die Passage unter der Eisenbahnbrücke am Adlereck vollständig für den Verkehr gesperrt, bis das Traggerüst installiert ist.