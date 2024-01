Mit strahlendem Licht ins Neue Jahr – das ist dank des Fördervereins möglich. Und in Zukunft kann dies vielleicht sogar mit LED-Leuchten geschehen.

Die Pflege der Burganlage in elf Arbeitsdiensten sowie eine Führung für den Albverein Sulz waren Themen, die Vorstand Hubert Breisinger bei der Hauptversammlung des Fördervereins Burgruine Wehrstein ansprach.

Ein Höhepunkt des Vereinsjahres 2023 stellte der Vereinsausflug auf die Wehranlage der Hochburg bei Emmendingen im Badischen dar.

Lesen Sie auch

Beleuchtung wird bunter

Am Ende des Jahres erstrahlte erneut ein Weihnachtsbaum und auch über den Jahreswechsel hinweg wurde die Beleuchtung der Burganlage installiert. An einigen Tagen hatten Mitglieder des Fördervereins die Beleuchtung mit Farbfolien etwas aufgewertet.

Schriftführer Hubert Breisinger blickte in einem Bildervortrag auf das vergangene Jahr zurück, während Kassier Bruno Kaupp aufgrund von Spenden und Buchverkäufen auf ein Plus in der Vereinskasse hinweisen konnte. Kaupps tadellose Kassenführung wurde bestätigt.

Neuer Schriftführer für Verein

Im Anschluss führte Bürgermeister Jens Keucher die Entlastung durch und sprach ein großes Lob für die geleisteten Arbeiten und das Engagement des Fördervereins, etwa im Fall der beeindruckenden Beleuchtung, aus. Die Entlastung der erfolgte einstimmig.

Bei den Wahlen konnte die vakante Stelle des Schriftführers durch Mathias Schwind neu besetzt werden. Gewählt wurde die komplette Vereinsführung. Ortsvorsteher Jürgen Huber leitete die Wahl des kompletten Vereinsausschusses auf weitere zwei Jahre und bedankte sich für die Arbeit am „Fischinger Wahrzeichen“.

LED statt Halogen?

Er informierte die Versammlung über den Erhalt eines weiteren Ruhebänkles, welches auf der Burganlage aufgestellt werden soll und regte an, eine Umstellung der Beleuchtung von Halogen auf LED mittels des LEADER-Programms zu prüfen.

Gewählt wurde als Vorsitzender Hubert Breisinger, als dessen Stellvertreter Ralf Kreher. Kassier wurde Bruno Kaupp, Mathias Schwind stellte den Schriftführer. Beisitzer wurden Catrin Schwind, Bernd Klingenstein, Ralph Schermann, Werner Giering und Stefan Pfau, während Thomas Deuringer und Armin Schwind die Kassenprüfung übernehmen.

Mitglieder packen mit an

Im aktuellen Jahr stünden Breisinger zufolge allgemeine Pflegemaßnahmen an, allerdings soll insbesondere auf der Bastion eine Dernotonschicht durch eine Fachfirma eingebaut werden. Dies soll verhindern, dass Regenwasser ins Gemäuer eindringt und so das Gewölbe schädigen kann. Die Mitglieder des Fördervereins unterstützen bei der Maßnahme.

Ferner werden die alten Holzbänke durch neue ersetzt, sowie Mauern ausgebessert und Efeu entfernt werden. Die Vereinsführung müsse sich darüber hinaus Gedanken zur Gewinnung neuer, junger Mitglieder machen. Denn in zwei Jahren wünsche er sich einen personellen Wechsel im Förderverein.