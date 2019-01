Sulz a. N. Immer mehr Besucher kommen auf die Ruine Wehrstein

Für die erkrankte Schriftführerin Tina Klenk stellte Breisinger anhand von Bildern ihren Bericht vor. Neben den Aktionen gab es eine Stadtführung in Balingen mit Christian Hellstern aus Betra und weitere Termine zur Kameradschaftspflege.

Kassierer Bruno Kaupp wies ein starkes Plus in der Kasse aus. Die Einnahmen und die zahlreichen Spenden am Aktionstag hätten ihn überrascht.

Die Kassenprüfer Thomas Deuringer und Armin Schwind bestätigten dem Kassierer eine einwandfreie Kassenführung.

Bürgermeister Gerd Hieber stellte heraus, dass durch die Arbeit des Vereins das ortsbildprägende Bauwerk über dem Neckartal von der Bevölkerung wahrgenommen wird. Mit pfiffigen Veranstaltungen werde die Arbeit in der Öffentlichkeit dargestellt. Ortsvorsteherin Rita Seitz überreichte dem Verein für den nächsten Arbeitseinsatz am Samstag, bei dem die Beleuchtung abgebaut wird, ein Getränk zum Aufwärmen.

Als Schwerpunkte für das begonnene Jahr kündigte Breisinger an, dass das Verlegen der Sandsteinplatten wieder Schwerpunkt sein wird. Zusammen mit dem Oberndorfer Höhlenforscher Wolfgang Strittmatter soll nach weiteren verschütteten Anlagenteilen gesucht werden.

Das gute Verhältnis zu den Schulen soll weiter gefestigt werden. Jürgen Huber regte an, am Radweg eine durchgängige Beschilderung bis zum Fußweg auf die Ruine anzubringen und am "Blozbrunnen" einen Fahrradständer zu installieren. So hätten die Radler die Möglichkeit, bei ihrer Fahrt durch das Neckartal, einen Abstecher auf die Ruine zu machen.