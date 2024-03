Brief von Reinhold Würth an die Mitarbeiter

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann Foto: dpa/Marijan Murat

Winfried Kretschmann lobt die Kritik von „Schraubenkönig“ Reinhold Würth an der AfD in hohen Tönen. Die Einzelheiten.









Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Kritik von „Schraubenkönig“ Reinhold Würth an der AfD in hohen Tönen gelobt. Er beurteile das positiv, dass sich die Wirtschaft positioniere und sich engagiere, dass Deutschland eine stabile Demokratie bleibe, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Er habe sich sehr über die Äußerungen Würths gefreut. Diese seien sehr deutlich, ernsthaft und „zugleich sehr charmant“ formuliert. Kretschmann sprach von einer „sehr abgewogenen Haltung eines lebenserfahrenen Menschen, der wisse, wie Erfolg zustande komme.