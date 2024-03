Reaktion auf Brief von Reinhold Würth

1 AfD-Co-Landeschef Markus Frohmaier kontert den Schraubenkönig Würth. Foto: imago/dts Nachrichtenagentur

Schraubenkönig Reinhold Würth bittet seine Mitarbeiter in einem Brief, genau zu überlegen, wem sie ihre Stimme geben. Die Reaktion der AfD lässt nicht lange auf sich warten. Auch Ministerpräsident Kretschmann äußert sich.









AfD-Landeschef Markus Frohnmaier wirft dem als Schraubenkönig bekannten Unternehmer Reinhold Würth Einflussnahme auf die anstehenden Kommunal- und Europawahlen vor. „In anderen Ländern bezeichnet man Milliardäre wie Herrn Würth, die Wahlen unbotmäßig in ihrem Sinne manipulieren wollen, deshalb als Oligarchen“, sagte Frohnmaier am Dienstag. Es sei gerade ein Merkmal von Diktaturen, wenn Chefs ihren Mitarbeitern vorschreiben, was sie wählen sollen.