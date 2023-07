Weit über 1000 Gäste sind gekommen – ehemalige Schüler des Gymnasiums Schramberg, die sich zum Ehemaligentreffen einfanden. Der Anlass: 50 Jahre Gymnasium an der Berneckstraße – 1973 wurde der damalige Neubau in Betrieb genommen. Dann plötzlich geht gegen 19.40 Uhr die Alarmanlage der Schule los – laut dringt die Ansage über die Südstadt und schreckt die Anwohner auf. Auch die Feuerwehr Schramberg ist mit einem Löschzug plus Drehleiter angerückt.

Auch der Rettungsdienst war im Einsatz. Foto: Benner

Vor Ort allerdings schnell Entwarnung. Der Grilldampf eines auf Hochtouren laufenden Grills zur Verpflegung hat wohl einen Rauchmelder ausgelöst. Da sich das Fest Dank guten Wetters im Freien abspielt, kein Problem, es muss nichts geräumt werden.