Mit Vorfreude auf das große Fest diesen Samstagabend, den Austausch lieb gewonnener gemeinsamer Erinnerungen aus der Schulzeit und Staunen über die neueren Entwicklungen setzten sich bereits Wochen, gar Monate zuvor schon verschiedene ABI-Gemeinschaften miteinander in Kontakt.

Wohl platzierte Ankündigungen auf vorherigen Veranstaltungen sollten die Bänke auf dem Schulgelände gegenüber der Heilig-Geist-Kirche mit etwa 1200 ehemaligen Schülern füllen. So sagte Schulleiter Oliver Porsch bereits auf der Abifeier am vergangenen Wochenende voraus, dass „Weißt du noch...?“ der am häufigsten fallende Satz werden würde.

Bilder und Zeitungsartikel

Dazu regten auf jede Fall die gesammelten Bilder und Zeitungsartikel in den Vitrinen im Erdgeschoss an, die die Highlights der Schulgeschichte bis hierhin dokumentierten. Auch vor der Aula bekamen die Ehemaligen ein Gefühl für die 50 Jahre. Ein Monitor im Foyer präsentierte die einstigen Schulleitungen bis hin zur Gegenwart und auch aktive wie ehemalige Lehrkräfte die seit Fertigstellung des Gebäudes 1973 dort unterrichteten.

Voll besetzte Bänke

Der Blick auf den Schulhof mit den teils sehr voll besetzten Bänken zeigte ebenso eindrücklich die Vielfalt eines halben Jahrhunderts an Abiturienten. Viele von ihnen präsentierten noch einmal stolz ihre damaligen Abgangs-Mottos.

Viele fleißige Helfer

Während die Ehemaligen es sich gut gehen lassen durften, waren die aktiven Lehrer und Schüler fleißig. Es wurden Getränke ausgegeben, Bier gezapft, gegrillt, abgeräumt, gespült und Bons verkauft. Schüler verkaufen Postkarten und Snacks zugunsten des Schramberger Kinderfonds

Umzug mit allem Inventar

Etwas ganz Besonderes hatte sich die ehemalige Klasse 11 c von 1973 einfallen lassen. Sie wiederholten ihren Umzug aus der heutigen Realschule in das „neue“ Gymnasium – mitsamt den einstigen Lehrmitteln. Ob geografische Karten, „Klaus Stöckers Stabheuschrecken“, anatomisches Modell oder ausgestopfter Vogel, alles musste mit. Dazu trällerte Elton John im Hintergrund „Rocket Man“.

Thomas Brugger, Vorsitzender des Freundeskreises Gymnasium Schramberg nutzte die Gelegenheit um weitere Mitglieder zu werben.

Kaum waren die zugewiesenen Jahrgangsplätze gefunden, wurde das Fest mit klassischer Melodie eröffnet. Für gesellige Feierlaune sorgte im Anschluss die Bigband unter Johannes Romer mit schwungvollen Jazzklängen.

Heimspiel für „Could be Worse“

Ebenso ein Heimspiel war es für die ihnen nachfolgenden Herren von „Could be Worse“, die 2019 ihr Abitur abgelegt haben. Could be Worse – darin schienen sich Ehemalige, wie aktive Schüler und Lehrer einig gewesen zu sein: Weder der Feuerfehlalarm kurz nach Beginn, über den Porsch scherzte „Wir haben wohl zu scharf angegrillt“, noch der spätere Wetterumschwung mit Schauern und Gewittern konnte die Anwesenden schrecken.

Wem es draußen dennoch zu ungemütlich wurde, konnte die Gelegenheit nutzen um seine Erinnerungen im Schulgebäude aufzufrischen und Veränderung sehen.

„Wählt kein Latein“

So mancher hinterließ einen Gruß oder Rat – etwa „wählt kein Latein“ oder „binomische Formeln braucht kein Mensch“ an die Schüler auf den Tafeln. Und es wurde sogar eine Rechenaufgabe an Johannes Romer hinterlassen.

Bis in die späten Stunden sorgte zudem DJ Jürgen Hallmeyer für entspannte Stimmung.